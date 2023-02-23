Beşiktaş’tan ’şampiyon play-off ile belirlensin’ haberlerine yalanlama

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde 11 ilimiz derinden etkilendi. Süper Lig kulüpleri Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekildi. Bu karar sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş bir öneri geldiği iddia edilmişti.

YALANLAMA GELDİ

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Spor Toto Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi önerisinde bulunduğu iddiasıyla yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır. Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin söz konusu toplantıda iddia edildiği gibi bir talebinin olmadığını belirtir, kamuoyundan masa başında kasıtlı olarak üretildiğine inandığımız hayal mahsulü haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

