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Beşiktaş’tan ’şampiyon play-off ile belirlensin’ haberlerine yalanlama

23.02.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Kulüpler Birliği toplantısında Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesini önerdiğine yönelik medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Beşiktaş’tan ’şampiyon play-off ile belirlensin’ haberlerine yalanlama

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde 11 ilimiz derinden etkilendi. Süper Lig kulüpleri Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekildi. Bu karar sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş bir öneri geldiği iddia edilmişti.

YALANLAMA GELDİ

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Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Spor Toto Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi önerisinde bulunduğu iddiasıyla yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır. Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin söz konusu toplantıda iddia edildiği gibi bir talebinin olmadığını belirtir, kamuoyundan masa başında kasıtlı olarak üretildiğine inandığımız hayal mahsulü haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

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