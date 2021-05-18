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Beşiktaş'tan şampiyonluk kutlaması hakkında açıklama

18.05.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, yarın Vodafone Park'ta düzenlenecek olan şampiyonluk kutlamalarına seyirci alınmayacağını açıkladı.

Beşiktaş'tan şampiyonluk kutlaması hakkında açıklama

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Süper Lig şampiyonu Futbol A Takımımızın yarın (19 Mayıs) Vodafone Park’ta kupasına kavuşacağı tören, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ne yazık ki taraftarlarımızdan yoksun olarak gerçekleştirilecektir.

Şerefimizle ve Hakkımızla kazandığımız şampiyonluğumuzu, en büyük destekçimiz olan taraftarlarımızla kutlayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor, gösterecekleri anlayış nedeniyle taraftarlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

Normalleşmenin başlangıcı ile birlikte şampiyonluk kupamızı taraftarlarımızla buluşturacağımızdan Camiamızın şüphesi olmasın."

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Beşiktaş, kupasına yarın kavuşacakBeşiktaş, kupasına yarın kavuşacak
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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