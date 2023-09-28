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Beşiktaş’tan son iki sezonun en kötü başlangıcı

28.09.2023 15:50 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ilk 6 haftasında ortaya koyduğu performansla son iki sezonun en kötü başlangıcına imza attı.

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş, dün akşam deplasmanda Adana Demirspor’a 4-2 kaybetti. Siyah-beyazlılar, tüm maçlarının tamamlanmasıyla ligde altıncı hafta sonunda 10 puanla altıncı sırada yer aldı. Hem hücumda hem savunma beklentilerin altında kalan Kara Kartal, attığı 8 gole karşılık, filelerinde 9 gol görünce eski 1 averajda kaldı.

SON İKİ SEZONUN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Süper Lig’de geride kalan iki sezona baktığımızda Beşiktaş, en kötü sezon başlangıcını 2023-2024 sezonunda yaptı. İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezon Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde ilk 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu topladığı 13 puanla üçüncü basamakta bulunuyordu. 14 kez gol sevinci yaşayan Kartal, ağlarında 8 gole ise engel olamadı.
2021-2022 sezonunun ilk 6 maçlık bölümünde ise Beşiktaş, rakiplerine mağlup olmadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın idaresinde siyah-beyazlı takım, 4 galibiyet, 2 beraberlikle elde ettiği 14 puanla liderlik koltuğunda oturuyordu.

Yalçın’ın takımı, söz konusu dönemde 13 gol atıp, yalnızca 5 gol yemişti.

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