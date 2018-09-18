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Beşiktaş'tan TFF'ye Gary Medel başvurusu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.09.2018 08:35 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek olan Medel için TFF'ye iptal başvurusu yaptı.

Beşiktaş'tan TFF'ye Gary Medel başvurusu

Beşiktaş, Yeni Malatya maçında kırmızı kart gören ve Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek olan Medel için TFF'ye iptal başvurusu yaptı. PFDK bugün ya da Perşembe günü konuyu karara bağlayacak. Ancak hakemin yanlış oyuncuya kırmızı kart göstermesi dışında kararların değişme ihtimali yok.

(SABAH)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş medel Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe

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