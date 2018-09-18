Beşiktaş'tan TFF'ye Gary Medel başvurusu

Beşiktaş, Yeni Malatya maçında kırmızı kart gören ve Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek olan Medel için TFF'ye iptal başvurusu yaptı. PFDK bugün ya da Perşembe günü konuyu karara bağlayacak. Ancak hakemin yanlış oyuncuya kırmızı kart göstermesi dışında kararların değişme ihtimali yok.
(SABAH)
Taraftar hakeme saldırdı, maç tatil edildi!
Şenol Güneş için bomba iddia! Yeni adresi...
Ronaldo'ya Türkiye'den flaş teklif!
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının yayıncısı henüz belli olmadı
Beşiktaş Alvaro Negredo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi forması satışa çıktı!
Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı
Serdar Ali Çelikler: Ali Koç cebinden para koyacak, Fenerbahçe Altınordu'yu satın alacak!
Önce dirsek attı, sonra tükürdü
Okuyucu Yorumları 0 yorum