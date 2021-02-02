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Beşiktaş'tan TFF'ye sert açıklama!

02.02.2021 21:09 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan TFF'ye sert açıklama!

Beşiktaş, transfer döneminin ardından bir açıklama yayımladı.

Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasının ardından bir açıklama yaptı ve Cenk Tosun ile Bilal Ceylan'ı kadrolarına kattıklarını hatırlatıp, rakiplerin limitler ölçüsünde transferler yaptığına inanmak istediklerini belirterek mesaj yolladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Süper Lig'in ilk yarısını 44 puanla lider tamamlayarak Camiamızı ve taraftarlarımızı gururlandıran Futbol A Takımımız, inanıyoruz ki başarılı performansını sezonunun ikinci yarısında da sürdürecek ve Süper Lig şampiyonluk kupasını bir kez daha Şeref'iyle Hakkı'yla mabedimiz Vodafone Park'ta kaldıracaktır.

Geldiğimiz noktada, Ahmet Nur Çebi Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuzun sezon başından beri yaptığı planlama ve transferlerin başarılı ve doğru olduğu görülmüştür. Sezon sonunda da durumun farklı olmayacağına inancımız tamdır.

Süper Lig'de devre arası transfer ve tescil dönemi, malumunuz olduğu üzere dün gece itibarıyla sona ererken, bu dönemde eski futbolcularımızdan Cenk Tosun ve gelecek vadeden genç futbolcu Bilal Ceylan ile kadromuzu güçlendirdik.

Cenk Tosun, Camiamız ve taraftarlarımız için şüphesiz çok kıymetli bir isim. Futbol A Takımımızın 2015-16 ve 16-17 sezonlarında kazandığı Süper Lig şampiyonluklarında pay sahibi olan, Kulübümüzden rekor bir transfer ücretiyle Premier Lig'e transfer olan, aynı zamanda A Milli Takımımızın da önemli bir değeri olan Cenk Tosun'un, yeni dönemde de Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına yürekten inanıyoruz.

Başka Süper Lig kulüplerinin de radarında olan, geleceğe yatırım vizyonumuz çerçevesinde Eskişehirspor'dan transfer ettiğimiz Bilal Ceylan'a güveniyoruz. Genç futbolcumuzun yeteneği ve çalışkanlığıyla uzun yıllar takımımıza faydalı olacağından şüphemiz yoktur.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun en temel görevi, kurullarınca belirlenmiş olan ilke ve kurallara göre kulüplerin sportif ve ticari faaliyetlerini yapıp yapmadığını denetlemek ve kurallara uymayan kulüpler hakkında gerekli işlemleri yapmaktır.

Süper Lig'de yer alan tüm kulüplerin federasyonun belirlemiş olduğu limitler ölçüsünde transfer çalışmalarını yürüttüklerine inanmak istiyoruz.

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Beşiktaş, Eskişehirspor'dan Bilal Ceylan'ı transfer ettiBeşiktaş, Eskişehirspor'dan Bilal Ceylan'ı transfer etti
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