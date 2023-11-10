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  4. Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun açıklaması! En golcü isimlerden kötü haber

Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun açıklaması! En golcü isimlerden kötü haber

10.11.2023 13:24 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Bodo/Glimt maçı öncesi ısınma esnasında sakatlanan Vincent Aboubakar ile yerine ilk 11'e dahil olan Cenk Tosun için sakatlık açıklaması geldi. İşte detaylar...

Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un sakatlıkları hakkında açıklama geldi. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, Vincent Aboubakar'ın uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edildiği, Cenk Tosun'un ise uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem belirlendiği açıklandı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMADA

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"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın öncesinde yapılan ısınma sırasında sağ uyluk arkasında ağrı hisseden Vincent Aboubakar'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Cenk Tosun'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun'un tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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