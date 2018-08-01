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Beşiktaş'tan Volkan Babacan sürprizi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.08.2018 08:11 | Son Güncelleme

Başakşehir'in deneyimli file bekçisi için çalışma başlatan Beşiktaş Yönetimi, turuncu-lacivertlilerle bu konuda bir görüşme gerçekleştirecek.

Beşiktaş'tan Volkan Babacan sürprizi

Beşiktaş, Fabricio'nun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olmasının ardından yeni kaleci arayışlarına başlamıştı. Bu doğrultuda; David Ospina ve Harun Tekin'le temas halinde bulunan Siyah-Beyazlılar'ın son olarak gündemine Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ı aldığı ortaya çıktı.

Kulübüyle 3 yıllık daha kontratı bulunan 29 yaşındaki file bekçisi için temaslara başlayan yönetimin, Başakşehir'le bu konuda bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi. Güneş yeşil ışık yaktı Başakşehir'de 4 sezondur görev yapan Babacan, uzun yıllardır A Milli Takım'ın da kalesini başarıyla koruyor. Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş'in, tecrübeli file bekçisinin transferine yeşil ışık yaktığı bildirildi. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
başakşehir Spor Toto Süper Lig Beşiktaş volkan babacan Fabri

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