Beşiktaş'tan Volkan Babacan sürprizi

Beşiktaş, Fabricio'nun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olmasının ardından yeni kaleci arayışlarına başlamıştı. Bu doğrultuda; David Ospina ve Harun Tekin'le temas halinde bulunan Siyah-Beyazlılar'ın son olarak gündemine Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ı aldığı ortaya çıktı.
Kulübüyle 3 yıllık daha kontratı bulunan 29 yaşındaki file bekçisi için temaslara başlayan yönetimin, Başakşehir'le bu konuda bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi. Güneş yeşil ışık yaktı Başakşehir'de 4 sezondur görev yapan Babacan, uzun yıllardır A Milli Takım'ın da kalesini başarıyla koruyor. Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş'in, tecrübeli file bekçisinin transferine yeşil ışık yaktığı bildirildi. (FANATİK)
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