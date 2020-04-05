Beşiktaş'tan yabancı oyuncular için yeni karar

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada liglerin en erken haziran ayında başlayacağının belirtilmesi üstüne, ailelerinin yanına dönmek isteyen yabancı futbolculara daha önce yasak koyan siyah-beyazlı yönetim, aldığı yeni karar doğrultusunda, tek şartla isteyen futbolcunun ülkesine dönmesine izin verdi. Bu şart ise 'çağrıldığı zaman geri gelmesi' şartı. Bu şartı kabul eden ve kesin olarak ülkesine dönmek isteyen ilk isimler Jeremain Lens ve Kevin-Prince Boateng olurken, bu iki futbolcuya birkaç ismin daha eklenebileceği öğrenildi.
Futbolcuların ülkelerine gidip gelme süreçleri ise şu şeklide işleyecek: Gitmek isteyen futbolcu kendi ülkesinin Dışişleri Bakanlığı'ndan çağrı yaptıracak ve bu çağrı doğrultusunda İstanbul Valiliği'nden izin alarak özel uçakla 'Tahliye Uçuşu' konumuyla gidebilecek. Dönüşte ise 14 gün ev karantinasına girecek futbolcular tahmini antrenman başlama tarihine göre en az 15 gün öncesinden geri çağrılacak.
(DHA)
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