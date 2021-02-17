Beşiktaş'tan yayıncı kuruluş beIN SPORST hakkında açıklama

Beşiktaş Kulübü, yayıncı kuruluş beIN Sports hakkında yaptığı açıklamada Galatasaray maçından sonra yayınladığı videonun telif gerekçesiyle Twitter tarafından yayından kaldırıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından resmi sosyal medya hesaplarımızdan paylaştığımız, yüzbinlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilen ve yoğun etkileşim alan video paylaşımımız, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beINSPORTS'un telif başvurusu sebebiyle sosyal medya paylaşım platformu Twitter tarafından erişime kapatılmıştır.

Yayın hakları sözleşmesine uygun ve kulüplere tanınan sürelere bağlı kalınarak hazırlanmış, yayınlanmadan önce yayıncı kuruluşun ilgili birimi tarafından onayı alınmış video paylaşımımız için beINSPORTS yetkilileri ile yaptığımız görüşmede tarafımıza verilen cevap, paylaşımın "Sehven" yapılan başvuru sonucu Twitter tarafından yayından kaldırıldığı olmuştur.