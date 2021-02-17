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Beşiktaş'tan yayıncı kuruluş beIN SPORST hakkında açıklama

17.02.2021 22:58 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan yayıncı kuruluş beIN SPORST hakkında açıklama

Son dakika haberi... Beşiktaş Kulübü, yayıncı kuruluş beIN Sports hakkında yaptığı açıklamada Galatasaray maçından sonra yayınladığı videonun telif gerekçesiyle Twitter tarafından yayından kaldırıldığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, yayıncı kuruluş beIN Sports hakkında yaptığı açıklamada Galatasaray maçından sonra yayınladığı videonun telif gerekçesiyle Twitter tarafından yayından kaldırıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından resmi sosyal medya hesaplarımızdan paylaştığımız, yüzbinlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilen ve yoğun etkileşim alan video paylaşımımız, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beINSPORTS'un telif başvurusu sebebiyle sosyal medya paylaşım platformu Twitter tarafından erişime kapatılmıştır.

Yayın hakları sözleşmesine uygun ve kulüplere tanınan sürelere bağlı kalınarak hazırlanmış, yayınlanmadan önce yayıncı kuruluşun ilgili birimi tarafından onayı alınmış video paylaşımımız için beINSPORTS yetkilileri ile yaptığımız görüşmede tarafımıza verilen cevap, paylaşımın "Sehven" yapılan başvuru sonucu Twitter tarafından yayından kaldırıldığı olmuştur.

Sehven de olsa Camiamıza yapılan yanlış nedeniyle mecraları aracılığıyla özür dilemesini beklediğimiz yayıncı kuruluş, bu beklentimize karşılık vermediği için tarafımızca işbu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

"Sehven" açıklamasına rağmen gerekeni yapmamalarını anlayamadığımız beINSPORTS'u, tarafsızlık ilkesi ile yayın yapıp yapmadıklarını sorgulamamamız için camiaların hassasiyetlerine karşı daha dikkatli ve duyarlı hareket etmeye davet ediyoruz."

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beIN Sports Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yayıncı kuruluş un amacı ne anlamadım.
lig maçlarını başka bir yayın kuruluşu vermesi gerek. Bu kuruluş ligimize zarar veriyor artık.
Digitürk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri 20.02.2021 tarihli SÖZCÜ Gazetesine verdiği mülakatında " Pozisyon tekrarını neden göstermediğimiz için kulüp başkanları bizi arıyorlar, VAR çizgisini biz çizmiyoruz, Hande Sümertaş'ın sadece spor içeriklerinin alımıyla ilgili görevi var. Benim sunucuma, muhabirime ve görevlime baskı yapamazsınız, bende size ödediğimiz parayı keserek kulübünüze girecek parayı azaltmış olurum. Bana pozisyonun şu açısını neden vermedin diye kimse soramaz, biz kulüplere neden maça 4-4-2 çıkmadınız diye soruyor muyuz." diyor. Bundan sözlerden siz ne anladınız.

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