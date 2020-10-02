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Beşiktaş'tan yeni sponsorluk anlaşması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.10.2020 14:02 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli su markalarından Erikli, 2020-2021 futbol sezonunda Beşiktaş’a su sponsoru oldu. Firma, imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla siyah-beyazlıların üst üste 3’üncü kez resmi su sponsoru olduğunu duyurdu.

Beşiktaş'tan yeni sponsorluk anlaşması

Beşiktaş Kulübü ile Erikli arasındaki bir yıllık anlaşma, Erikli Su ve Meşrubat Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü S. Serdar Seyhanlı ve Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama ve İş Geliştirme Sorumlusu Enis Ulusoy’un katılımıyla Vodafone Park’ta imzalandı. Bu sayede Erikli, Beşiktaş’ın üst üste 3’üncü kez resmi su sponsoru olarak kulübün yanında yerini aldı. Anlaşma ile Erikli, siyah beyazlı takıma gönül verenlere özel gerçekleştirilecek pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde bulunma hakkına da sahip oldu.

"BU DÖNEMDE MARKALARIN KULÜPLERE DESTEĞİ ÖNEMLİ"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama ve İş Geliştirme Sorumlusu Enis Ulusoy, imza töreninde yaptığı konuşmada kendilerine destek veren Erikli’ye teşekkür etti. Ulusoy, "Türkiye’nin en köklü spor kulübü olan Beşiktaşımız sporun her alanında bugüne kadar elde ettiği başarıları taraftarlarının sonsuz desteği ve sponsor markalarının katkılarıyla başardı. Dünya zor bir dönemden geçiyor ve pandemiden en çok etkilenen alanlardan biri de spor müsabakaları ve spor kulüpleri oluyor. Seyircisiz ve salgın endişesiyle oynanan maçlar kulüplerin gelirlerinde önemli kayba sebep oluyor. Böyle zor bir dönemde markaların spor kulüplerine destek vermesi Türk sporunun geleceği açısından büyük önem arz ediyor. Ben bir kez daha bu dönemde bizleri yalnız bırakmayan bütün sponsorlarımıza ve Erikli’ye teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"TÜRK SPORUNUN GELECEĞİNE İNANIYORUZ"

Erikli Su ve Meşrubat Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü S. Serdar Seyhanlı ise törende yaptığı konuşmada, "Bu topraklardan doğan bir marka olarak, toplumumuzun farklı ihtiyaçlarını anlayarak eğitime ve spora destek verme vizyonu ile çalışıyoruz. Sporun toplumun ortak değerlerini yansıttığına ve Türk sporunun geleceğine inanıyoruz. Bu nedenle de sporla iç içe olmayı ve farklı spor branşlarını desteklemeyi sürdürüyoruz. Erikli, Türkiye’de doğallığı, kalitesi ve gerçekleştirdiği yatırımlar ile tüketicisinin kalbinde yerini ispatlamış bir marka. Beşiktaş JK da ulusal ve uluslararası marka değeri yüksek bir spor kulübü. Erikli olarak, Beşiktaş JK ile geliştirdiğimiz iş birliğinden dolayı heyecan ve mutluluk duyuyor, 3 sezondur yanlarında yer alarak ‘Bırakmam Seni’ diyoruz. Ben de iş birliğimizin her iki taraf için hayırlı olmasını ve uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum. Takımımıza ve oyuncularımıza da sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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