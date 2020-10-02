Beşiktaş'tan yeni sponsorluk anlaşması

Beşiktaş Kulübü ile Erikli arasındaki bir yıllık anlaşma, Erikli Su ve Meşrubat Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü S. Serdar Seyhanlı ve Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama ve İş Geliştirme Sorumlusu Enis Ulusoy’un katılımıyla Vodafone Park’ta imzalandı. Bu sayede Erikli, Beşiktaş’ın üst üste 3’üncü kez resmi su sponsoru olarak kulübün yanında yerini aldı. Anlaşma ile Erikli, siyah beyazlı takıma gönül verenlere özel gerçekleştirilecek pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde bulunma hakkına da sahip oldu.

"BU DÖNEMDE MARKALARIN KULÜPLERE DESTEĞİ ÖNEMLİ"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama ve İş Geliştirme Sorumlusu Enis Ulusoy, imza töreninde yaptığı konuşmada kendilerine destek veren Erikli’ye teşekkür etti. Ulusoy, "Türkiye’nin en köklü spor kulübü olan Beşiktaşımız sporun her alanında bugüne kadar elde ettiği başarıları taraftarlarının sonsuz desteği ve sponsor markalarının katkılarıyla başardı. Dünya zor bir dönemden geçiyor ve pandemiden en çok etkilenen alanlardan biri de spor müsabakaları ve spor kulüpleri oluyor. Seyircisiz ve salgın endişesiyle oynanan maçlar kulüplerin gelirlerinde önemli kayba sebep oluyor. Böyle zor bir dönemde markaların spor kulüplerine destek vermesi Türk sporunun geleceği açısından büyük önem arz ediyor. Ben bir kez daha bu dönemde bizleri yalnız bırakmayan bütün sponsorlarımıza ve Erikli’ye teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.