SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'tan zehir zemberek hakem açıklaması!

Beşiktaş, tartışma yaratan penaltı pozisyonuna ait VAR kayıtlarının yayımlanmasının ardından hem maçın hakemi Atilla Karaoğlan’a hem de MHK’ye sert tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek adalet çağrısında bulundu

Beşiktaş'tan zehir zemberek hakem açıklaması!
Emre Şen

Beşiktaş, Samsunspor maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonuna ilişkin yayımlanan VAR kayıtlarının ardından hakem Atilla Karaoğlan ve MHK'ye yönelik sert bir açıklama yayımladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'la oynadığı müsabakanın 36. dakikasında lehimize verilmeyen penaltıya ilişkin pozisyonun VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı ve hakem Atilla Karaoğlan'ın penaltımızı vermemek için sergilediği üstün performansı tüm Türkiye izledi.

Kamuoyuyla paylaşılan VAR kayıtlarını izlerken; kavram kargaşası yaşayan ve hatasını fark ettikten sonra düzeltmeye çalışan Karaoğlan'ın penaltımızı vermemek için yaşadığı acınası mazeret üretme paniğine Türk hakemliği adına üzülerek şahitlik ettik.

Söz konusu pozisyonda oyuncu dizini kol hizasına kaldırmış ve abartılı şekilde açtığı kolunu topa müdahale etme amacıyla yönlendirmiştir. Bu durumda topun bilerek oynanması ya da dizden sekmesi dikkate alınmaz.

Akan oyunda pozisyonu süzemeyen, sonrasında VAR monitöründe değişik açılardan tekrar tekrar izlediği net bir pozisyonda penaltı kararı vermemek için kavramları çorba yapan hakem Atilla Karaoğlan, maçın kaderine direkt olarak etki etmiştir.

Merkez Hakem Kurulu da kulübümüze karşı sergilediği negatif tutum artık sağır sultanın dahi malumu olan Karaoğlan'ı maçımıza atayarak bu skandala çanak tutmuştur.

Beşiktaş JK olarak; hakemlik yapmak için yeterli eğitime sahip olmadığına ve daha da önemlisi kötü niyetli olduğuna inandığımız Atilla Karaoğlan'ı sezonun geri kalanında dikkatle takip edeceğiz.

Beşiktaş JK"

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ernest Muçi'den Beşiktaş taraftarını üzecek açıklamaErnest Muçi'den Beşiktaş taraftarını üzecek açıklama
Galatasaray için kulislerde konuşulan skandal iddia: "Aklındaki paradan %30 fazlasını almış"Galatasaray için kulislerde konuşulan skandal iddia: "Aklındaki paradan %30 fazlasını almış"
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'da tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'da tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.