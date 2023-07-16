Beşiktaş taraftarı Ahmet Nur Çebi'yi istifaya davet ediyor!

Beşiktaş'ın transferde Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a, Dusan Tadic'i ise Fenerbahçe'ye kaptırmasının ardından taraftarlar büyük tepki göstermeye başladı. Henüz transfer dönemine giriş yapamayan siyah-beyazlılara yoğun eleştiri var.

CAMİA KARIŞTI

Beşiktaş'ta başkanlığa aday olacağını açıklayan Hasan Arat, Ahmet Nur Çebi ve yönetimini istifaya davet etti. Hasan Arat, "Beşiktaşımızı daha fazla üzmeyin. Gereğini yapın" paylaşımında bulundu.

TARAFTARLAR İSTİFA İSTİYOR

Beşiktaş taraftarı, özellikle Tadic'in Fenerbahçe'ye kaptırılmasının ardından yönetimin istifa etmesini istiyor.

