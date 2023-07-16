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Beşiktaş taraftarı Ahmet Nur Çebi'yi istifaya davet ediyor!

16.07.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a, Dusan Tadic'i de Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş'ta yönetime büyük öfke var. Siyah-beyazlılar Ahmet Nur Çebi'yi istifaya davet ediyor.

Beşiktaş'ın transferde Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a, Dusan Tadic'i ise Fenerbahçe'ye kaptırmasının ardından taraftarlar büyük tepki göstermeye başladı. Henüz transfer dönemine giriş yapamayan siyah-beyazlılara yoğun eleştiri var.

CAMİA KARIŞTI

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Beşiktaş'ta başkanlığa aday olacağını açıklayan Hasan Arat, Ahmet Nur Çebi ve yönetimini istifaya davet etti. Hasan Arat, "Beşiktaşımızı daha fazla üzmeyin. Gereğini yapın" paylaşımında bulundu.

TARAFTARLAR İSTİFA İSTİYOR

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Beşiktaş taraftarı, özellikle Tadic'in Fenerbahçe'ye kaptırılmasının ardından yönetimin istifa etmesini istiyor.

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