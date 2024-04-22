Beşiktaş taraftarı çok heyecanlı! Randevular alındı, Siyah-Beyazlılar'dan Sarri bombası

Fernando Santos'tan beklediği performansı alamayan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor.

Listesinde birçok isim bulunan Beşiktaş'ta taraftarı çok heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

SARRI BOMBASI

Beşiktaş İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in Maurizio Sarri ile randevulaştığı ve görüşmenin Floransa'da olacağı bildirildi. Yücel, öncelikli olarak İtalyan teknik adam Sarri'yi Beşiktaş'a gelme konusunda ikna etmeye çalışacak. Sonraki aşama maaş ve transfer bütçesi olacak.

"NEDEN BEŞİKTAŞ'I ÇALIŞTIRMALISIN?"

Yücel, Castelfranco Piandisco'da yapılacak görüşmede Sarri'ye Beşiktaş'ı neden çalıştırması gerektiğini, kendisini nelerin beklediğini anlatacak.





