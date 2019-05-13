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Beşiktaş taraftarı, Fikret Orman, TFF ve Cüneyt Çakır'ı protesto etti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.05.2019 20:44 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın Alanyaspor’la oynadığı karşılaşmanın 4. dakikasında konuk ekip Caulker ile öne geçerken, VAR uyarısı sonrasında gol iptal edildi. Beşiktaş taraftarı kararı protesto etti. Ayrıca siyah-beyazlı taraftarlar, dün yapılan seçimde yeniden başkan seçilen Fikret Orman ve yönetimini protesto etti.

Beşiktaş taraftarı, Fikret Orman, TFF ve Cüneyt Çakır'ı protesto etti

Beşiktaş’ın Alanyaspor’u konuk ettiği karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Mücadelenin 4. dakikasında Fernandes’in kullandığı serbest vuruşta top direkten dönerken, Caulker meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı.

Attığı golü, 2 hafta önce hayatını kaybeden Josef Sural’a armağan eden Caulker’i Beşiktaş taraftarı alkışlarken, VAR uyarısı sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu bilgisi geldi ve Hakem Cüneyt Çakır golü iptal etti.

Golün iptal edilmesi sonrasında Beşiktaş taraftarı, Alanyaspor’un iptal edilen golü nedeniyle karara tepki gösterdi ve hakemler aleyhine tezahüratta bulundu.

BEŞİKTAŞ'IN DİNAMOSU: ATIBA HUTCHINSON

"FİKRET ORMAN PARALAR NEREDE?"

Siyah-beyazlı taraftarlar TFF, MHK ve hakemleri protesto ederek karşılaşmaya başladı. Mücadelenin 25. dakikasında Caner Erkin’in ceza sahası içinde düşürülmesi sonrasında penaltı bekleyen Beşiktaşlılar, Hakem Cüneyt Çakır’ın devam kararı sonrasında ise önce hakemlere ardından ise Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetimine tepki gösterdi.

‘Fikret Orman paralar nerede?’ diyerek tempo tutan ve ardından ‘Yönetim istifa’ tezahüratı yapan siyah-beyazlılar, geçmişte Süleyman Seba’ya yapılan tezahüratın benzerini Fikret Orman için söyledi ve “7 sene oldu, senin süren doldu. Yeter artık Fikret, Beşiktaş’ı terk et” sloganı attı. Taraftarlar ayrıca 'Fikret gol gol gol' diyerek tepkilerini sürdürdü.

Genel kurulda Beşiktaşlı olmayanların oy kullandığı iddialarını da protesto eden taraftarlar, “Sendika dışarı” diye bağırdı. Bu sırada bazı taraftarlar ise, protesto edenlere tepki gösterdi.

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Beşiktaş fikret orman tff mhk cüneyt çakır

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