Beşiktaş taraftarı Shakhtar mağlubiyeti sonrası çıldırdı! Tribünlerden Sergen Yalçın sesleri yükseldi...

Beşitak’ta UEFA Avrupa Ligi’nde alınan kötü sonucun ardından teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer’e tepkiler geldi. Maçın büyük bölümünün Shakhtar hakimiyetiyle geçmesi Beşiktaş taraftarını sinirlendirirken, mağlubiyetin ardından sesler yükselmeye başladı.

SERGEN YALÇIN SESLERİ

Beşiktaş taraftarı mağlubiyetin ardından sinirli bir şekilde teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer’i hedef alırken, Sergen Yalçın’ı göreve çağırdı. Bir taraf ise bu seslere ıslıkla karşılık verince ortalık karıştı. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

RASHICA ÇIKARKEN YUHALANDI

Maçın genelinde kötü bir performans sergileyen Kosova’lı oyuncu Milot Rashica oyundan alınırken, taraftarlar tarafından yuhalandı. Bu görüntler sonrası yıldız oyuncu oyundan üzgün bir şekilde ayrıldı.