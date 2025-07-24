SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş taraftarı Shakhtar mağlubiyeti sonrası çıldırdı! Tribünlerden Sergen Yalçın sesleri yükseldi...

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup olarak tur şansını zora sokarken, stadyumda yaşanan olaylar taraftarları ikiye böldü. Bir bölüm Sergen Yalçın tezahüratı yaparken, diğer taraf ise ıslıkla karşılık verdi.

Beşiktaş taraftarı Shakhtar mağlubiyeti sonrası çıldırdı! Tribünlerden Sergen Yalçın sesleri yükseldi...
Burak Kavuncu

Beşitak’ta UEFA Avrupa Ligi’nde alınan kötü sonucun ardından teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer’e tepkiler geldi. Maçın büyük bölümünün Shakhtar hakimiyetiyle geçmesi Beşiktaş taraftarını sinirlendirirken, mağlubiyetin ardından sesler yükselmeye başladı.

SERGEN YALÇIN SESLERİ

Beşiktaş taraftarı Shakhtar mağlubiyeti sonrası çıldırdı! Tribünlerden Sergen Yalçın sesleri yükseldi... 1

Beşiktaş taraftarı mağlubiyetin ardından sinirli bir şekilde teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer’i hedef alırken, Sergen Yalçın’ı göreve çağırdı. Bir taraf ise bu seslere ıslıkla karşılık verince ortalık karıştı. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

RASHICA ÇIKARKEN YUHALANDI

Beşiktaş taraftarı Shakhtar mağlubiyeti sonrası çıldırdı! Tribünlerden Sergen Yalçın sesleri yükseldi... 2

Maçın genelinde kötü bir performans sergileyen Kosova’lı oyuncu Milot Rashica oyundan alınırken, taraftarlar tarafından yuhalandı. Bu görüntler sonrası yıldız oyuncu oyundan üzgün bir şekilde ayrıldı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
2 - 4
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den olay yaratan sözler! "İntihar eder gibiydi"Beşiktaş maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den olay yaratan sözler! "İntihar eder gibiydi"
Beşiktaş'a Arda Turan'dan kötü sürpriz!Beşiktaş'a Arda Turan'dan kötü sürpriz!
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Shakhtar Donetsk beşiktaş Milot Rashica
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Komşu ülkeler arasında savaş! F-16'larla vurdular: Ölü sayısı arttı

Komşu ülkeler arasında savaş! F-16'larla vurdular: Ölü sayısı arttı

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası ses getirecek iddia

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası ses getirecek iddia

Beşiktaş'a Arda Turan'dan kötü sürpriz!

Beşiktaş'a Arda Turan'dan kötü sürpriz!

Fenerbahçe'den Real Madrid'in yıldızına teklif!

Fenerbahçe'den Real Madrid'in yıldızına teklif!

İfşa sonrası Mauro Icardi'dan fotoğraflı yanıt geldi

İfşa sonrası Mauro Icardi'dan fotoğraflı yanıt geldi

Trabzonspor, Galatasaray'dan transfer yapıyor! Fatih Tekke istedi, genç oyuncu 'tamam' dedi

Trabzonspor, Galatasaray'dan transfer yapıyor! Fatih Tekke istedi, genç oyuncu 'tamam' dedi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.