Beşiktaş taraftarına Şenol Güneş müjdesi!

Beşiktaş yönetimi dün yapılan 5 saatlik toplantıda yeni hoca konusunda bir sonuca varamadı. Toplantının ardından yapılan açıklamada U-19 hocası Önder Karaveli ile biraz daha devam etme kararı çıktı. Siyah-beyazlı taraftarların çok istediği Şenol Güneş ismi sosyal medyada ön plana çıkmaya başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de yakından tanıdığı ve olumsuz bakmadığı Şenol Güneş ismi yönetim tarafından pek istenmiyor.

YÖNETİM KURULU YABANCI İSTİYOR

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin aksine Beşiktaşlı yöneticiler yabancı ve genç bir isim tercih etmek istiyor. Bu yüzden Şenol Güneş ismi hep yedekte bekletiliyor. Şenol Güneş'in de kendisine teklif yapılması halinde olumlu karşılayacağı ve takımın başına geçeceği öğrenildi.

SON SÖZ ÇEBİ'DE

Beşiktaş yönetimi toplantının ardından biraz daha bekleme kararı aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin son kararıyla gerçekleştirecek hoca gelişmesinin önümüzdeki hafta içinde netleşmesi bekleniyor.



