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Beşiktaş taraftarına Şenol Güneş müjdesi!

14.12.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş yönetimi yeni hoca konusunda kolları sıvadı. Dün yapılan 5 saatlik toplantıda U-19'un hocası Önder Karaveli ile biraz daha devam etme kararı alındı. Beşiktaş yönetimi yaptığı açıklamada daha detaylı bir araştırmanın yapılacağını ve hoca kararının öyle verileceğini ifade etti. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlı taraftarların çok istediği Şenol Güneş ismi sosyal medyada ön plana çıkmaya başladı.

Beşiktaş taraftarına Şenol Güneş müjdesi!

Beşiktaş yönetimi dün yapılan 5 saatlik toplantıda yeni hoca konusunda bir sonuca varamadı. Toplantının ardından yapılan açıklamada U-19 hocası Önder Karaveli ile biraz daha devam etme kararı çıktı. Siyah-beyazlı taraftarların çok istediği Şenol Güneş ismi sosyal medyada ön plana çıkmaya başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de yakından tanıdığı ve olumsuz bakmadığı Şenol Güneş ismi yönetim tarafından pek istenmiyor.

YÖNETİM KURULU YABANCI İSTİYOR

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin aksine Beşiktaşlı yöneticiler yabancı ve genç bir isim tercih etmek istiyor. Bu yüzden Şenol Güneş ismi hep yedekte bekletiliyor. Şenol Güneş'in de kendisine teklif yapılması halinde olumlu karşılayacağı ve takımın başına geçeceği öğrenildi.

SON SÖZ ÇEBİ'DE

Beşiktaş yönetimi toplantının ardından biraz daha bekleme kararı aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin son kararıyla gerçekleştirecek hoca gelişmesinin önümüzdeki hafta içinde netleşmesi bekleniyor.


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Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Futbol Kulübü
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