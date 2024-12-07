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Beşiktaş taraftarından Cenk Tosun aleyhine şok tezahürat!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.12.2024 19:51
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında ağırladı. Siyah - beyazlı taraftarlar sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun'a tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarından Cenk Tosun aleyhine şok tezahürat!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Dolmabahçe'de Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş'ta taraftarlar eski futbolcuları Cenk Tosun aleyhine tezahüratta bulundular.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun, karşılaşma öncesi ısınmaya çıktığı anda Beşiktaşlı taraftarların tepkisine maruz kaldı.

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33 yaşındaki Milli futbolcuya yönelik siyah - beyazlı taraftarlar "Pembe teskere, pembe teskere, Cenk Tosun'a pembe teskere!" tezahüratında bulundu.

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Beşiktaş Beşiktaş
0 - 0
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe
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