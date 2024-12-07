Beşiktaş taraftarından Cenk Tosun aleyhine şok tezahürat!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Dolmabahçe'de Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş'ta taraftarlar eski futbolcuları Cenk Tosun aleyhine tezahüratta bulundular.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun, karşılaşma öncesi ısınmaya çıktığı anda Beşiktaşlı taraftarların tepkisine maruz kaldı.
33 yaşındaki Milli futbolcuya yönelik siyah - beyazlı taraftarlar "Pembe teskere, pembe teskere, Cenk Tosun'a pembe teskere!" tezahüratında bulundu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum