Beşiktaş taraftarından görülmemiş protesto! Maçın ilk düdüğünün ardından sırtlarını sahaya döndüler...

Beşiktaş taraftarı yine bir ilke imza attı. İstanbulspor maçının henüz başında yaşanan olay sosyal medyada gündeme oturmayı başardı.

İLK 5 DAKİKA BOYUNCA SESSİZLİK

Siyah-beyazlı tribünler maçın başlamasının ardından sessiz kaldı. Sahaya sırtını dönen taraftarlar, takımlarına 5 dakika boyunca destek vermedi.

İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ

5 dakikanın dolmasının ardından hep bir ağızdan yönetimlerini istifaya davet eden siyah-beyazlı taraftarların bu protestosu sosyal medyada gündem oldu.

GOL GELDİ, OYUNCULAR KENETLENDİ

Beşiktaş'ın maçın henüz 6. dakikasında attığı golün ardından tüm oyuncular bir araya gelerek kenetlendi. Oyuncuların bu hareketi dikkat çekti.



