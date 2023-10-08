Beşiktaş taraftarından görülmemiş protesto! Maçın ilk düdüğünün ardından sırtlarını sahaya döndüler...

Beşiktaş taraftarı yine bir ilke imza attı. İstanbulspor maçının henüz başında yaşanan olay sosyal medyada gündeme oturmayı başardı.
Siyah-beyazlı tribünler maçın başlamasının ardından sessiz kaldı. Sahaya sırtını dönen taraftarlar, takımlarına 5 dakika boyunca destek vermedi.
5 dakikanın dolmasının ardından hep bir ağızdan yönetimlerini istifaya davet eden siyah-beyazlı taraftarların bu protestosu sosyal medyada gündem oldu.
Beşiktaş'ın maçın henüz 6. dakikasında attığı golün ardından tüm oyuncular bir araya gelerek kenetlendi. Oyuncuların bu hareketi dikkat çekti.