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Beşiktaş taraftarından yönetime büyük tepki! Maç başı ve golden sonra...

27.07.2023 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında KF Tirana ile kozlarını paylaştı. Bu sezon ilk resmi karşılaşmasına çıkan siyah - beyazlılarda taraftarlar, yönetime tepki gösterdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında KF Tirana ile karşılaşan Beşiktaş, bu sezonki ilk resmi karşılaşmasına çıktı.

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Siyah - beyazlı taraftarların geçen sezondan itibaren devam eden yönetim protestosu Tirana karşısında da devam etti.

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Siyah-beyazlı futbolseverler, ısınma öncesinde "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlar yaparken, tezahüratların bastırılması için yüksek sesli müzik yayınının yapılması dikkati çekti.

GOLDEN SONRA DA DEVAM ETTİ

Daha sonra 21. dakikada 1-0 öne geçen Beşiktaş'ta taraftarlar, gol sevincinin ardından "Yönetim istifa" tezahüratını bir kez daha yaptı.

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