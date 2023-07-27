Beşiktaş taraftarından yönetime büyük tepki! Maç başı ve golden sonra...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında KF Tirana ile karşılaşan Beşiktaş, bu sezonki ilk resmi karşılaşmasına çıktı.

Siyah - beyazlı taraftarların geçen sezondan itibaren devam eden yönetim protestosu Tirana karşısında da devam etti.

Siyah-beyazlı futbolseverler, ısınma öncesinde "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlar yaparken, tezahüratların bastırılması için yüksek sesli müzik yayınının yapılması dikkati çekti.

GOLDEN SONRA DA DEVAM ETTİ

Daha sonra 21. dakikada 1-0 öne geçen Beşiktaş'ta taraftarlar, gol sevincinin ardından "Yönetim istifa" tezahüratını bir kez daha yaptı.

