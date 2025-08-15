Beşiktaş, Taylan Bulut transferini resmen açıkladı

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen genç futbolcuyu asbaşkan Murat Kılıç, siyah-beyazlı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Taylan Bulut, objektiflere poz verdikten sonra alandan ayrıldı.

"HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

Taylan Bulut ise şunları ifade etti:

“Burada olduğum için çok gururlu ve mutluyum. Kulübümüz ve taraftarlarımız için her şeyimi vereceğim.”

TAYLAN BULUT KİMDİR?

Taylan Bulut, 19 Ocak 2006'da Almanya'da dünyaya geldi.

Türk asıllı Alman sağ bek, sırasıyla Germania Dürwiss, Leverkusen ve Schalke altyapılarında forma giydi.

Schalke A takımında toplam 29 maçta görev yapan Taylan, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Taylan Bulut, Almanya Milli Takımı adına alt yaş kategorilerinde de görev yaptı.

Genç oyuncu, Schalke formasıyla Almanya 2. Lig'de (Bundesliga 2) yeni başlayan sezonda 2 karşılaşmada şans buldu.