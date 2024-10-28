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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst mağlubiyetin ardından adeta isyan etti! ''Galatasaray neden kırmızı kart görmediğini anlamıyoru''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
28.10.2024 23:14
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Mücadelenin ardından teknik direktör Van Bronckhorst adeta isyan etti. Hollandalı teknik adam, ''Galatasaray'ın neden kırmızı kart görmediğini anlamıyorum'' diyerek çıkıştı. İşte detaylar...

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst mağlubiyetin ardından adeta isyan etti! ''Galatasaray neden kırmızı kart görmediğini anlamıyoru''

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşı karşı geldiği ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

İşte Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları;

VAN BRONCKHORST'TAN HAKEM TEPKİSİ

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Giovanni van Bronckhorst açıklamasında hakem performansını eleştirerek, "Tabii ki hayal kırıklığı oldu. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama oyunu oynama şeklimizi cidden beğendim. Biz buyuz. Çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü Pazar günü takımının yanında olmak istiyorum. Cidden Galatasaray'ın neden kırmızı kart görerek 10 ya da 9 oyuncuya düşmediğini anlamıyorum.''

''HAKEMİN PERFORMANSI İÇİN AÇIKLAMA BEKLİYORUM''

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Açıklamalarına devam eden Hollandalı, ''Buraya gelip Beşiktaş olduğumuzu ve kimseden korkmadığımızı gösterdik. Duran toplardan fırsatlar verdik. Ersin daha barajı kurarken ikinci golde hakem oyunu başlattı. Hakemin performansı için açıklama bekliyorum. Oyuncularım karnımdan yumruklandı, rakip tarafından çift atlama yapıldı." dedi.

29 EKİM KUTLAMASI

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Hollandalı teknik adam, "Biz bugün kaybettik. Üzgünüz. Hayatta daha önemli şeyler var. 29 Ekim'i kutlamak istiyorum. Türk halkı doyasıya bu bayramı kutlamalı.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım. Türk halkı için herkes için çok önemli bir gün. Türk halkının doyasıya kutlamasını dilerim." açıklamasında bulunarak açıklamalarını sonlandırdı.

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