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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst mağlubiyetin ardından konuştu! ''Takımımı ilk kez böyle gördüm''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.11.2024 21:53
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan siyah - beyazlılar, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst mağlubiyetin ardından konuştu! ''Takımımı ilk kez böyle gördüm''

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

İşte van Bronckhorst'un açıklamaları;

''OYUN KARAKTERİMİZDEN UZAKTIK''

beraberlik

Takımının sergilediği performanstan memnun olmadığını dile getiren van Bronckhorst, "Çok fazla eksiğimiz vardı. Aslında bizim oyun karakterimizden uzaktık. Takımımı bu sezon hiç bu şekilde oynarken görmedim. Çok fazla top ve ikili mücadele kaybettik." dedi.

"TAKIMIMI İLK KEZ BÖYLE GÖRDÜM"

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Kaybettikleri için üzgün olduğunu vurgulayan Hollandalı, ''Önemli anlarda hatalar yaptık, gole neden olan hatalar yaptık. Böyle bir maç oynarken ilk defa görüyorum takımımı, antrenmanlarda bile böyle değil. Böyle hatalar olduğunda oynamak zor oluyor. Bu performanstan dolayı ve bu mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz.'' ifadelerini kullandı.

''NORMALDE BU OLMAZ''

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Saha içerisindeki oyun hakkında konuşan tecrübeli teknik direktör, ''İlk yarıda da iyi oynamadık, oyunu kontrol edemedik. İkinci yarıdaki ilk golden sonra, o gol hatadan geldi, bu olabilir, devam etmeniz gerekiyor. Golü aradık ama zorlandık. Normalde bu olmaz. O yüzden bunları söylüyorum. İstediğimiz gibi oynayamadık. İçeride böyle oynayınca da işler zor oluyor.'' sözlerini sarf etti.

"DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR AMA..."

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Ligin daha çok başında olduklarını vurgulayan Hollandalı teknik adam, ''Daha önce de söyledim, çok maçımız var. Onur süre aldığında iyi oynadı, iyi antrenmanlar yaptı, bazen rotasyon yapmak iyidir. Bu yüzden de Onur ve Muçi özelinde değişiklikler var. Çarşamba günü de değişiklikler olabilir ama bu, böyle oynayacağımız anlamına gelmiyor. Umarım bu sezon son kez böyle oynamışızdır.'' diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

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Süper Lig Kasımpaşa beşiktaş
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