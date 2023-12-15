SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan transfer Lugano maçı sonrası transfer açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan transfer Lugano maçı sonrası transfer açıklaması!

15.12.2023 12:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Lugano galibiyetinin ardından, kötü gidişatı durdurabileceklerini belirterek, devre arası 3-4 transfer yapacaklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nun son haftasında Beşiktaş, İsviçre deplasmanında Lugano’yu 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Çalımbay, iyi oynadıklarını belirterek, "Gönül isterdi ki buraya iddialı bir şekilde gelmiş olalım. İyi oynadık. Düşüncelerimin başında gençlerin hepsini kullanmak vardı. Hepsini de kullandık. Beşiktaş’a çok şey katacak arkadaşlarımız var. Zamanla çok daha iyi olacaklar. Kazanılmış bir Avrupa maçı var. Yenerek elendik. Bizim için de bir mutluluk oluyor. Gençlerin hepsi iyi. Yakında Beşiktaş’ta oynayacak oyuncular çıkacak" dedi.

Devre arasına iki maç kaldığını dile getiren Çalımbay, "Bizim için moral oldu bu. Bu kötü gidişi durduracağımıza inanıyorum. En az 3-4 transfer de yaptıktan sonra mutlaka daha iyi yere geleceğiz" diye konuştu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atilla Karaoğlan gol dedi, kural hatasını VAR önledi!Atilla Karaoğlan gol dedi, kural hatasını VAR önledi!
G.Saray'da karar net! Sözleşmesi feshediliyorG.Saray'da karar net! Sözleşmesi feshediliyor
Zehra yine yaptı yapacağını!Zehra yine yaptı yapacağını!
Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay beşiktaş UEFA s lig iyet
En Çok Okunan Haberler
Otomobilde patronunun boğazını kesti, detaylar kan dondurdu!

Otomobilde patronunun boğazını kesti, detaylar kan dondurdu!

CHP'nin açıklanmayan listesi kulislerden sızdı! 14 yıllık dönem sona eriyor

CHP'nin açıklanmayan listesi kulislerden sızdı! 14 yıllık dönem sona eriyor

Ülke puanında büyük değişim! En çok katkı yapan takım...

Ülke puanında büyük değişim! En çok katkı yapan takım...

Zehra yine yaptı yapacağını!

Zehra yine yaptı yapacağını!

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Beşiktaş rakibini gençlerle devirdi, taktir topladı!

Beşiktaş rakibini gençlerle devirdi, taktir topladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.