Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan Galatasaray taraftarına teşekkür! ''Çok sağ olsunlar, var olsunlar...''

Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş, 1 kırmızı kart ve 2 golün olduğu maçta 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, Galatasaray taraftarına teşekkür etti. İşte detaylar...

Burak Kavuncu

Süper Lig'de 8.haftanın en önemli maçlarından birinde Galatasaray evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Derbinin ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray tarafatrına teşekkür etti. İşte sözleri...

''RAHMETLİ KARDEŞİM...''

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın dan Galatasaray taraftarına teşekkür! Çok sağ olsunlar, var olsunlar... 1

Sergen Yalçın, "Rahmetli kardeşim Gürsoy Yalçın için açtığı pankarttan dolayı Galatasaray taraftarlarına ve Galatasaray camiasına çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. İnsanlık her şeyden, 3 puandan daha önemli. Çok duygulandım. Gerçekten çok teşekkür ediyorum." dedi.

MAÇI DEĞERLENDİRDİ

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın dan Galatasaray taraftarına teşekkür! Çok sağ olsunlar, var olsunlar... 2

Sergen Yalçın, ''Galatasaray'ın 6 numaralarla yaptığı baskıları biliyoruz, böyle çok gol attı Galatasaray. Futbol hatalar oyunu. Hatalar olmasa gol olmaz zaten. 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?" dedi.

''ESKİDEN GELEN ALIŞKANLIKLAR VAR''

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın dan Galatasaray taraftarına teşekkür! Çok sağ olsunlar, var olsunlar... 3

Sergen Yalçın, "Bizim geriye yaslanma gibi bir konuşmamız ve oyun planımız yok. Ama eskiden gelen bazı alışkanlıklarımız var. Bunları gidermek kolay değil. Hemen olmuyor." ifadelerini kullandı.

