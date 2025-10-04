Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan Galatasaray taraftarına teşekkür! ''Çok sağ olsunlar, var olsunlar...''

Süper Lig'de 8.haftanın en önemli maçlarından birinde Galatasaray evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Derbinin ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray tarafatrına teşekkür etti. İşte sözleri...

''RAHMETLİ KARDEŞİM...''

Sergen Yalçın, "Rahmetli kardeşim Gürsoy Yalçın için açtığı pankarttan dolayı Galatasaray taraftarlarına ve Galatasaray camiasına çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. İnsanlık her şeyden, 3 puandan daha önemli. Çok duygulandım. Gerçekten çok teşekkür ediyorum." dedi.

MAÇI DEĞERLENDİRDİ

Sergen Yalçın, ''Galatasaray'ın 6 numaralarla yaptığı baskıları biliyoruz, böyle çok gol attı Galatasaray. Futbol hatalar oyunu. Hatalar olmasa gol olmaz zaten. 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?" dedi.

''ESKİDEN GELEN ALIŞKANLIKLAR VAR''

Sergen Yalçın, "Bizim geriye yaslanma gibi bir konuşmamız ve oyun planımız yok. Ama eskiden gelen bazı alışkanlıklarımız var. Bunları gidermek kolay değil. Hemen olmuyor." ifadelerini kullandı.