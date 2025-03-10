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  4. Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer mağlubiyet sonrasında açıklamalarda bulundu! "Futbol size bazen böyle yumruklar atabilir."

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer mağlubiyet sonrasında açıklamalarda bulundu! "Futbol size bazen böyle yumruklar atabilir."

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
10.03.2025 23:18
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Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Gaziantep FK yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Ole Gunnar Solskjaer yedikleri gollere dikkat çekti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer mağlubiyet sonrasında açıklamalarda bulundu! "Futbol size bazen böyle yumruklar atabilir."

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep FK 87. dakikada bulduğu golle maçı 2-1 kazandı. Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"FUTBOL BAZEN YUMRUK ATABİLİR"

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Solskjaer, "Futbol size bazen böyle yumruklar atabilir. İyi oynadık ve skor 1-0'a geldi. 2. golü atsak bir şeyler değişebilirdi. Yediğimiz 2 golden dolayı hayal kırıklığına uğradım. Golleri yeme şeklimizden dolayı. 10 kişi kalan rakibe karşı daha baskılı olmalıydık. Onlara şans vermemeliydik. Futbol böyle, size öğretiyor. Bugün çok şey öğrendim. 6 maçtır kazanıyorduk bildiğiniz gibi ama bunlar yaşanıyor. Bunlar futbolda gerçeğin kendisini gösterdiği anlar." dedi.

"KALİTE ANLAMINDA SIKINTILARIMIZ VARDI"

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Beşiktaş teknik direktörü sözlerinin devamında, "Hazırlanmak için 8 günümüz vardı. Yorgunluk gibi bir bahanemiz yoktu. Rafa Silva bence mükemmeldi bugün. Savunmadaki kararlarımız iyi değildi. Organize olamadığımız için yediğimiz goller hayal kırıklığı. Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı. 2. yarının başında 2-0'ı yakalasaydık başka bir oyun olacaktı. Rakibimiz elindeki her şeyi ortaya koydu. Bir sonraki maç için hazırlanmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ole Gunnar Solskjaer beşiktaş
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