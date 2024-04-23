Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe maç sonu açıkladı! Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan ve 0-0 biten Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Topraktepe, "Turun ilk ayağı, ilk maçıydı. Ankaragücü'nün kendi sahasında baskı yapacağını biliyorduk ama buna hazırlıklıydık. Agresif olamadık, alanları kapatamadık. Ankaragücü, ilk yarı bizden üstündü. Ama değişikliklerle, ikinci yarının oyunun hakimiyetini aldık. İlk yarıda bireysel hatalar da yaptık ama ikinci yarıda takım arkadaşlarımızla konuştuk. İkinci maça kaldı. İnşallah seyircimizin önünde tur atlayacağımıza inanıyorum." dedi.

Fenerbahçe derbisi hakkındaki soruyu yanıtlayan Topraktepe, "İnanın bu maça odaklandık. Yarından itibaren Fenerbahçe maçına hazırlanacağız." sözlerini sarf etti.

"SEMİH KILIÇSOY DERBİDE OYNAYACAK MI?"

Son olarak, "Semih Kılıçsoy derbide olacak mı?" sorusuna yanıt veren Topraktepe, "Salih'i de bugün birkaç idmandan sonra kadroya dahil ettik. Semih'in, Salih'in olmaması, 3 Türk kuralı, bunlardan dolayı sıkıntılar da çekiyoruz. İnşallah Semih de aramıza katılır. İdmanlara başladı ama buraya almadık. Şimdi devam edeceğiz. Döndükten sonra belli olacak." ifadelerini kullandı.





