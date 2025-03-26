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Beşiktaş, TFF'yi istifaya davet etti! Serdal Adalı'dan Galatasaray maçına atanan Yasin Kol için büyük tepki..

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.03.2025 17:41
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF'nin Galatasaray maçına atadığı Türk hakemi için tepkide bulundu. Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynadığı maça yabancı hakem atanmasının ardından TFF'ye başvuruda bulunmuş ve kendi oynayacağı derbi maçlara da yabancı hakem istemişti.

Beşiktaş, TFF'yi istifaya davet etti! Serdal Adalı'dan Galatasaray maçına atanan Yasin Kol için büyük tepki..

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bu karar sonrası tepkide bulundu.

"TFF YARATILMAK İSTENEN İKİ TAKIMLI REKABETE ÇANAK TUTMUŞTUR"

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"TFF'den Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulundu. Slavko Vincic'in daha önce görevlendirilmesi nedeniyle bunu istedik. Eşitlik ve adalet ancak bu şekilde sağlanabilirdi. TFF söz konusu derbiye yabancı hakem atayarak, dereyi geçerken at değiştirdi. Türk hakemlerine "Siz yeterli değilsiniz" mesajı verildi. Diğer maçlara ise "Sizin maçlarınız önemli değil" mesajı verildi. TFF yaratılmak istenen iki takımlı rekabete çanak tutmuştur. "TFF Yönetimi, bizim için artık yok hükmündedir."

"TFF BAŞKANI DERHAL İSTİFA ETMELİDİR"

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"Türkiye Futbol Federasyonu, ezeli rakiplerimizin oyuncağı olduğunu ilan etmiştir. TFF Başkanı ve yönetim kurulu derhal istifa etmelidir. Alanya'da Beşiktaş'ı doğrayan, İngilizce bilmeyen, FIFA kokartı olmayan bir hakem! İsterse TFF Başkanı gelsin derbiyi kendi yönetsin! Bundan sonra umrumuzda değil!"

"HAKEMLERİ SOYUNMA ODASINDA TEHDİT EDEN BİR İNSAN, SAKIN BİZE AKIL VERMESİN"

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"Kulüp başkanlığı döneminde hakemleri stadın soyunma odasına kilitleyen ve tehdit eden federasyon başkanı, bize istikamet gösteremez. Bize akıl vermesin. Bu federasyonun türk futbolunun sorunlarını çözmesini beklemek hayalcilikten öteye gitmez."

"ZORBAY KÜÇÜK DENEN ZİBİDİ..."

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"Biz sadece eşitlik istememize rağmen, derbiye yabancı hakem istememizin bedelini Zorbay Küçük denen zibidinin skandal yönetimiyle ödedik."

"MAÇI KAZANACAĞIZ"

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"Bu takım mücadelesini ortaya koyacak ve bu maçı kazanacak. Biz bu maçı kazanacağız. Herkes içini rahat tutsun. İsterse maçı TFF başkanı yönetsin. Maçı kazanacağız."

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Derbinin hakemi için ilginç istatistik!Derbinin hakemi için ilginç istatistik!
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş galatasaray
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