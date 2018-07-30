Beşiktaş, toplu imza töreni yapacak

Yeni sezon öcnesinde 4 transfer yapan Beşiktaş, bu isimleri basınla bir araya getiriyor. Enzo Roco, Umut Nayir, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'a Vodafone Park'ta çarşamba günü imza töreni düzenleyecek olan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman da imza töreninde hazır bulunacak.

Saat 15.00'te yapılacak olan imza töreninde futbolcular ve Başkan Fikret Orman soruları yanıtlayacak.

