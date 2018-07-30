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Beşiktaş, toplu imza töreni yapacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.07.2018 16:09 | Son Güncelleme

Yeni sezon öncesinde kadrosuna Enzo Roco, Umut Nayir, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ı katan Beşiktaş, bu 4 futbolcu için çarşamba günü Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek.

Beşiktaş, toplu imza töreni yapacak

Yeni sezon öcnesinde 4 transfer yapan Beşiktaş, bu isimleri basınla bir araya getiriyor. Enzo Roco, Umut Nayir, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'a Vodafone Park'ta çarşamba günü imza töreni düzenleyecek olan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman da imza töreninde hazır bulunacak.

Saat 15.00'te yapılacak olan imza töreninde futbolcular ve Başkan Fikret Orman soruları yanıtlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Enzo Roco Umut Nayir Dorukhan Toköz Güven Yalçın

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
aTI SATIP EŞEK ALDILAR.fİKO SANIYORKİ HER YAPTIĞI TRANSFER BAŞARILI OLACAK BU GÜNE KADAR BALIYLA GİDEN FİKO TÖKEZLEMEYE BAŞLADI. OMURGA BOZULDU BJK BU SENEDE İLK 4 E ZOR GİRER
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