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Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi bu ilk kez yaşandı! Başkan taraftara özel bir mesaj gönderdi... Dev derbide ilk 11'ler de belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.02.2025 17:39
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Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde ezeli rakiplerden Beşiktaş ile Trabzonspor Siyah-Beyazlılar'ın ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek. Zorlu derbinin başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş cephesinde pek alışık olunmayan bir durum yaşandı. Maç önü Başkan Serdal Adalı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak taraftara seslendi. Öte yandan karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu.

Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi bu ilk kez yaşandı! Başkan taraftara özel bir mesaj gönderdi... Dev derbide ilk 11'ler de belli oldu

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Cihan Aydın düdük çalacak. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen, Murat Gözütok üstlenecek.

Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu.

11'LER BELLİ OLDU

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Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Sikan, Banza.

MAÇA AZ BİR SÜRE KALA MESAJ

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Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Serdal Adalı, taraftara mesaj gönderdi.

Serdal Adalı'nın paylaşımı şu şekilde:

"Büyük Beşiktaş taraftarı; Bugün kendi evimizde, Trabzonspor ile önemli bir maça çıkıyoruz.

Bu maça giderken en büyük gücümüz, güvencemiz taraftarımız olacak. Büyük taraftarımızdan takımımıza, futbolcularımıza 90 dakika boyunca destek olmalarını, maçın her anında güçlerini arkanızda hissettirmelerini temenni ediyorum.

Takımımıza bu akşamki mücadelede başarılar diliyorum. Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda görüşmek üzere"

SÜPER LİG'DE 104. RANDEVU

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Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de 104. kez rakip olacak. Geride kalan 103 müsabakada Beşiktaş’ın üstünlüğü söz konusu.

Geride kalan 103 müsabakada Beşiktaş’ın üstünlüğü söz konusu. İki takım arasında oynanan 103 maçta Trabzonspor’un 37, Beşiktaş’ın ise 38 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 28 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Trabzonspor’un attığı 119 gole karşı Beşiktaş 145 golle karşılık verdi. İki takım Türkiye Kupası’nda 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 4, Beşiktaş’ın 6 galibiyeti bulunurken 2 maç da berabere sonuçlandı.

Süper Kupa’da ise 3 kez karşı karşıya gelen iki ekipten Trabzonspor’un 2, Beşiktaş’ın 1 galibiyeti bulunuyor. Eski adıyla Başbakanlık Kupası’nda 2 kez karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin 1’er galibiyeti bulunuyor.

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Beşiktaş Beşiktaş
-
Trabzonspor Trabzonspor

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Süper Lig Trabzonspor Serdal Adalı son dakika beşiktaş
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