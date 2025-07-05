Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Napoli'nin ön liberosu Jens Cajuste için anlaşma çok yakın...

Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Önce sol bek Masuaku ile yolarını ayıran Kara Kartal yerini Benfica’dan Jurasek ile doldurdu, ardından Ciro Immobile ile sözleşme feshettikten sonra Roma'dan yıldız santrafor Tammy Abraham’ı kadrosuna kattı. Beşiktaş orta saha transferi içinde Napoli’nin orta saha oyuncusu Jens Cajuste için bir teklif yaptı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Beşiktaş Napoli’nin İsveçli orta saha oyuncusu için kiralık + satın alma opsiyonlu şekilde bir teklif yaptı. 1 milyon euro kiralama bedeli ve 6.5 milyon euro satın alma opsiyonlu teklif sunan kartal Napoli ile anlaşmaya yakın. Tarafların son bir görüşme daha yaparak ödeme koşulları üzerinde anlaşmaya varması bekleniyor.

GEÇEN SENE IPSWICH TOWN DA FORMA GİYDİ

İsveçli oyuncu 2024-2025 sezonunda Ipswich Town formasıyla 33 resmi maça çıkarken; sahada bulunduğu süre boyunca 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi ve 2 de sarı kart gördü.