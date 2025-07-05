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Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Napoli'nin ön liberosu Jens Cajuste için anlaşma çok yakın...

Süper lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, bir süredir transfer gündeminde yer alan İtalyan ekibi Napoli'nin İsveçli ön liberosu Jens Cajuste için İtalyan ekibi ile anlaşmaya çok yakın.

Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Napoli'nin ön liberosu Jens Cajuste için anlaşma çok yakın...
Burak Kavuncu

Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Önce sol bek Masuaku ile yolarını ayıran Kara Kartal yerini Benfica’dan Jurasek ile doldurdu, ardından Ciro Immobile ile sözleşme feshettikten sonra Roma'dan yıldız santrafor Tammy Abraham’ı kadrosuna kattı. Beşiktaş orta saha transferi içinde Napoli’nin orta saha oyuncusu Jens Cajuste için bir teklif yaptı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Napoli nin ön liberosu Jens Cajuste için anlaşma çok yakın... 1

Beşiktaş Napoli’nin İsveçli orta saha oyuncusu için kiralık + satın alma opsiyonlu şekilde bir teklif yaptı. 1 milyon euro kiralama bedeli ve 6.5 milyon euro satın alma opsiyonlu teklif sunan kartal Napoli ile anlaşmaya yakın. Tarafların son bir görüşme daha yaparak ödeme koşulları üzerinde anlaşmaya varması bekleniyor.

GEÇEN SENE IPSWICH TOWN DA FORMA GİYDİ

Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Napoli nin ön liberosu Jens Cajuste için anlaşma çok yakın... 2

İsveçli oyuncu 2024-2025 sezonunda Ipswich Town formasıyla 33 resmi maça çıkarken; sahada bulunduğu süre boyunca 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi ve 2 de sarı kart gördü.

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