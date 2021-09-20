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Beşiktaş, Trevon Bluiett'i açıkladı

20.09.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Icrypex, ABD'li kısa forvet Trevon Bluiett'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Trevon Bluiett'i açıkladı

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, Trevon Bluiett'i transfer ettiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Icrypex takımımız, Birleşik Amerikalı basketbolcu Trevon Bluiett ile sözleşme imzaladı. Trevon Bluiett son olarak NBA G-League takımlarından Salt Lake City Stars'ta forma giydi." ifadeleri kullanıldı.

Kısa forvet olarak görev yapan Bluiett'in 26 yaşında ve 1,98 metre boyunda olduğu bildirildi.

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