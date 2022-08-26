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Beşiktaş tribün lideri Seyit Subaşı, silahla vurularak hayatını kaybetti!

26.08.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde yaşanan çatışmada vurulan Beşiktaş'ın tribün lideri Seyit Subaşı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Şüpheli şahısın ise olay yerinden yalnızca 50 metre yakınında yakalandığı belirtildi.

Beşiktaş tribün lideri Seyit Subaşı, silahla vurularak hayatını kaybetti!

Beşiktaş'ın tribün lilderlerinden Seyit Subaşı (43), bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Subaşı'ya, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Sonrasında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Subaşı için Beşiktaş taraftarlar grupları büyük şok yaşadı.

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KATİL ZANLISI YAKALANDI

Seyit Subaşı'yı öldürdüğü öğrenilen katil zanlısı Mustafa Y. (33), elindeki tabancayla olay yeri yakınlarında polis ekiplerince gözaltına alındı

Şenel, "Şahıs ilk ifadesinde, Beşiktaş taraftarı olduğunu, Beşiktaş-Karagümrük maçında Beşiktaş amigosu olan Seyit Subaşı ile tartıştıklarını, maç sonrası Maçka Parkı'nda şahsın silahla kendisine bir el ateş ettiğini fakat isabet ettiremediğini, bugün de AVM önünde bu şahısla karşılaştığını ve kendisine silahla ateş ettiğini beyan etti" diye konuştu.

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