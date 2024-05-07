SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'nü yenerek finale yükselmeyi başardı!

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'nü yenerek finale yükselmeyi başardı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.05.2024 21:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. İlk maçın 0-0 bittiği mücadelede iki ekip de finale çıkmak için büyük çaba gösterdi. Hem Beşiktaş hem de Ankaragücü için sezonun en kritik maçı olan yarı final müsabakasını siyah-beyazlılar 1-0 kazanarak finale yükseldi.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'nü yenerek finale yükselmeyi başardı!
Ernest Muci

Ernest Muci

ARN Arnavutluk
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş, Ankaragücü ile karşılaştı. İlk maçın aksine daha yüksek tempoda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı. Yarı finalin diğer ayağında yarın akşam Fatih Karagümrük(2) ile Trabzonspor(3) karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ'IN YILDIZI YİNE ATTI!

183065_ZIRAAT-TURKIYE-KUPASI-YARI-FINAL-ROVANS-

Karşılaşmanın 70. dakikasında Ankaragücü pasla çıkmak istedi, kaleci Ertaç yay üzerindeki Tolga'ya verdi, Tolga'nın ayağı kayd ve Muci topu kaptı. Harika ve sert bir vuruş yapan Muci, topu ağlarla buluşturdu.

GEDSON VE MASUAKU DÖNDÜ

ab6ff870-0cf2-4a14-9199-b319233d8d8a

Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde sakatlandıkları açıklanan Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes, kupa maçında takıma döndü.

Masuaku, müsabakaya savunmanın solunda başlarken, Gedson Fernandes ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

QUARESMA MAÇI İZLEDİ

GM_x2cOXgAANj1a

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ricardo Quaresma da maçı izleyenler arasında yer aldı.

Portekizli oyuncuya siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterirken oyunculuğu zamanında kendisine yaptıkları tezahüratları tekrarladılar.

TRİBÜNLER DOLDU

93ad21da-b3d3-4abb-975c-5f2f310d934b

Beşiktaşlı taraftarlar, kupa maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Lig maçında boş kalan tribünler MKE Ankaragücü müsabakasında doldu. MKE Ankaragücü taraftarlarının alınmadığı misafir takım tribününü de Beşiktaşlı taraftarlar doldurdu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ernest Muci, Beşiktaş'ta parıl parıl parıldıyor!Ernest Muci, Beşiktaş'ta parıl parıl parıldıyor!
Sadettin Saran'dan başkanlık açıklaması!Sadettin Saran'dan başkanlık açıklaması!
''Beni burada daha fazla konuşturmayın!''''Beni burada daha fazla konuşturmayın!''
Anahtar Kelimeler:
ankaragücü beşiktaş türkiye kupası Ziraat Türkiye Kupası ziraat türkiye kupası yarı final portekizli maçın
En Çok Okunan Haberler
Sigaraya zam geldi! En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları belli oldu

Sigaraya zam geldi! En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları belli oldu

İtalya'da bir kentte kırmızı alarm! Okullarda eğitime ara verildi, 36 bin kişi tahliye edildi

İtalya'da bir kentte kırmızı alarm! Okullarda eğitime ara verildi, 36 bin kişi tahliye edildi

''Beni burada daha fazla konuşturmayın!''

''Beni burada daha fazla konuşturmayın!''

Acun Ilıcalı başarısızlığın faturasını teknik direktöre kesti

Acun Ilıcalı başarısızlığın faturasını teknik direktöre kesti

''Senin matematik hocanın...''

''Senin matematik hocanın...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerdeki indirimleri kaçırmayın

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerdeki indirimleri kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.