Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde rakip takımı farka boğdu! Tammy Abraham attığı gollerle tarihe geçti

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya geldi. Shakhtar Donetsk karşısında aldığı yenilgilerin ardından UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederek sezona başlayan Siyah Beyazlılar, deplasmandaki ilk maçta iyi bir sonuç olarak rövanş için avantaj yakalamak istiyordu. Rahat bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, rakibini 4-1 gibi farklı bir skorla yenerek gövde gösterisi yaptı.

TAMMY ABRAHAM TARİHE GEÇTİ

İlk 45 dakikada 3 gol atarak hat-trick yapan Tammy Abraham Beşiktaş tarihine geçti. Tammy Abraham, Beşiktaş tarihinde bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında hat trick yapan ilk futbolcu oldu.

RÖVANŞ HAFTAYA

Beşiktaş, St Patrick's ile 14 Ağustos Perşembe günü rövanş maçına çıkacak.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARDAN İSRAİL'E TEPKİ

Beşiktaşlı futbolcular, St. Patrick's maçı öncesinde ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı.

İsrail'in ablukası altında olan Gazze'ye karşı işlenen suçlara tepki gösteren siyah-beyazlılar, önünde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun”, arkasında ise “Yeter Artık” yazılı siyah tişörtlerle ısınırken tribünlerden de alkış aldı.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Siyah-beyazlı taraftarlar, 10 bin kişilik Tallaght Stadı’ndaki deplasman maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Başkent Dublin’in yanı sıra İrlanda’nın çeşitli kentlerinden siyah-beyazlı takımı desteklemek için stada gelen taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.

Beşiktaşlı taraftarlar, takımları sahaya çıktıkları andan itibaren yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.