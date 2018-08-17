Beşiktaş'ta flaş ayrılık!

Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı.
Beşiktaş yönetimi ve Ufuk Sarıca arasında yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı fesih için imzalar atıldı.
Ufuk Sarıca kariyerine A Milli Basketbol Takımı antrenörü olarak devam edecek. (Haber1903)
UFUK SARICA KİMDİR?
13 Haziran 1972 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Kısa forvet ve skorer gard pozisyonunda görev yapan eski basketbolcu.Ufuk Sarıca kariyerine 16 yaşında Efes Pilsen‘in altyapısında başladı. 1992 yılında A Takıma yükseldi ve 1996 yılında Türkiye erkek basketbol tarihinin ilk Avrupa Kupası’nı kazandı. Efes Pilsen Koraç Kupası‘nı, finalde İtalyan ekibi Olimpia Milano‘yı yenerek kazandı.
Daha sonra 1997-1999 yılları arasında 3 kez üst üste Euroleague çeyrek finali oynadı. Ayrıca Efes Pilsen ile 5 kez Türkiye Ligi’ni kazandı. 1999 yılında gençleştirmeye giden Efes Pilsen, Koraç Kupası’nı kazanan Tamer Oyguç, Evliya Çelebioğlu ve Volkan Aydın gibi oyuncularla birlikte Ufuk Sarıca’nın sözleşmelerini uzatmadı. Bu sebeple, Ufuk Sarıca 1999 yılında Ülkerspor ile anlaştı. Ülkerspor ile 2. sezonunda Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.
Şampiyonluk yaşamasına rağmen Ufuk Sarıca Kars¸ıyakaHarun Erdenay‘ın arkasında kalmasıyla süresi azaldı ve sezon sonunda takımdan ayrıldı. İlginç bir kararla İsrail ekiplerinden Bnei HaSharon takımıyla anlaştı. İstediği ortamı bulamayan Ufuk Sarıca, kısa bir süreliğine Montepaschi Siena‘ya geçti.
Daha sonra Türkiye’ye dönerek Pınar Karşıyaka‘ya transfer oldu. Yarım sezon Karşıyaka’da oynadıktan sonra 2002-2003 yılı için Darüşşafaka takımıyla anlaştı. Darüşşafaka’dan sonra Beşiktaş‘a transfer oldu ve 1 sezon sonunda Beşiktaş’tan ayrılarak emekliliğini açıkladı.Uzun bir süre basketbol oynadıktan sonra basketbol koçluğuna başlamıştır.
Ufuk Sarıca antrenörlük kariyerine 2006-2007 sezonunda Beşiktaş‘ı çalıştıran Murat Didin‘in yardımcılığını yaparak başladı. 2007 yılının Mart ayında Murat Didin’in takımdan ayrılmasıyla sezon sonuna kadar baş antrenör olarak görev yaptı. 2007-2008 sezonunda Beşiktaş’ın başına Ergin Ataman‘ın geçmesiyle tekrar yardımcı antrenörlük görevine getirildi. 2007-2008 sezonu sonunda Ergin Ataman Anadolu Efes‘e geçti ve Ufuk Sarıca’yı yanına aldı.
2008-2011 sezonları arasında Ergin Ataman‘ın yardımcılığını yaptı ve Ergin Ataman‘ın ayrılmasıyla baş antrenörlüğe yükseldi. Yardımcı antrenör olduğu dönemde 1 kez Türkiye Ligi’ni kazandı. 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes’i çalıştıran Sarıca, Türkiye Ligi’nde finale yükseldi ve Ergin Ataman‘ın çalıştırdığı Beşiktaş ile karşılaştı. Seriyi 4-2 kaybederek şampiyonluğu Beşiktaş’a kaptırdı ve Anadolu Efes’teki görevinden ayrıldı.
17 Temmuz 2012 tarihinde Pınar Karşıyaka ile iki yıllık sözleşme imzaladı. İlk sezonunda herhangi bir şampiyonluk yaşayamasa da Eurochallenge’da final oynadı. İkinci sezonunda Türkiye Kupası’nı kazanarak büyük bir başarı elde etti ve Karşıyaka taraftarının sevgilisi oldu. 2014-2015 sezonuna Türkiye Süper Kupası’nı kazanarak başladı.
Euroleague’de Final Four oynayan Fenerbahçe’yi yarı finalde, Euroleague’de çeyrek final oynayan Anadolu Efes’i finalde yenerek 1987 yılından sonra Pınar Karşıyaka’ya Türkiye Ligi Şampiyonluğu’nu getirdi. Oyuncu olarak 6 kez Türkiye Ligi’ni, 1 kez ise Koraç Kupası’nı kazanmıştır. Koç olarak ise 1 kez Türkiye Ligi, 1 kez Türkiye Kupası ve 1 kez Türkiye Süper Kupası’nı kazanmıştır. 2016 sezonu için Beşiktaş ile anlaşmıştır. Ocak 2017 yılında Türkiye Millî Basketbol Takımı'nın başına gelmiştir.
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