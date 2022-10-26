SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Ümraniyespor maç bileti ne zaman satışa çıkacak, kaç TL?

Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Ümraniyespor maç bileti ne zaman satışa çıkacak, kaç TL?

26.10.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Ümraniyespor karşılaşması Süper Lig'in 12. haftasında gerçekleşecek. Maçı yakından izlemek isteyen fubol severler Beşiktaş Ümraniyespor maçının bilet satış günü ve fiyatları hakkında sorgulamalalar yaparken, maçı canlı izlemek isteyen kişiler ise canlı yayın detaylarını sorguluyorlar. Peki, Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Ümraniyespor maç bileti ne zaman satışa çıkacak, kaç TL?

Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Ümraniyespor maç bileti ne zaman satışa çıkacak, kaç TL?

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş 19 puanla 5. sırada yer alırken, Ümraniyespor ise 3 puanla sonuncu sırada bulunuyor. İşte Beşiktaş Ümraniyespor maçı hakkında merak edilen soruların yanıtları...

BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Ümraniyespor maçı 30 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

futbol topu

BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK, KAÇ TL?

Beşiktaş Ümraniyespor karşılaşmasının biletleri, 27 Ekim saat 10.00'da satışa sunulacak.

Bilet Fiyatları;

Loca 162 : 4.000TL
VIP 100 : 2.350TL
VIP 101 – 126 : 1.950TL

  1. Kategori 790TL
  2. Kategori 720TL
  3. Kategori 580TL
  4. Kategori 510TL
  5. Kategori 470TL
    Kapalı Üst 430TL
  6. Kategori 380TL
  7. Kategori 190TL
  8. Kategori 180TL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'a teklif edilmişti! Pereira Brezilya'da gündemde "4 yıllık sevgilimi bırakır onunla kaçarım"Beşiktaş'a teklif edilmişti! Pereira Brezilya'da gündemde "4 yıllık sevgilimi bırakır onunla kaçarım"
'Düdüğünden uzak kalacak!' TFF Başkanı devreye girdi!'Düdüğünden uzak kalacak!' TFF Başkanı devreye girdi!
VAR kayıtları ortaya çıktı! Ali Palabıyık neler dedi?VAR kayıtları ortaya çıktı! Ali Palabıyık neler dedi?
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Süper Lig Ümraniyespor beşiktaş spor spor toto maçı spor tot süper li spor to maçın

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal ‘seçim tarihi belli oldu’ diyerek duyurdu!

Fatih Portakal ‘seçim tarihi belli oldu’ diyerek duyurdu!

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

'Hayırlı olsun!' Sinan Engin, Şenol Güneş'i böyle duyurdu!

'Hayırlı olsun!' Sinan Engin, Şenol Güneş'i böyle duyurdu!

Cimbom'un kasası dolup taşacak! Anlaşma tarihi belli oldu

Cimbom'un kasası dolup taşacak! Anlaşma tarihi belli oldu

Kim Min-Jae'den sonra yeni 'Son' da Fenerbahçe'ye geliyor!

Kim Min-Jae'den sonra yeni 'Son' da Fenerbahçe'ye geliyor!

Meğer tercüman çevirmemiş! Yıldız isimden Valerien'e şoke eden sözler

Meğer tercüman çevirmemiş! Yıldız isimden Valerien'e şoke eden sözler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca...

Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca...

Boğularak can verdi! Dersten önce sorduğu soru yürek burktu

Boğularak can verdi! Dersten önce sorduğu soru yürek burktu

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.