Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Ümraniyespor maç bileti ne zaman satışa çıkacak, kaç TL?

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş 19 puanla 5. sırada yer alırken, Ümraniyespor ise 3 puanla sonuncu sırada bulunuyor. İşte Beşiktaş Ümraniyespor maçı hakkında merak edilen soruların yanıtları...
Beşiktaş Ümraniyespor maçı 30 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Beşiktaş Ümraniyespor karşılaşmasının biletleri, 27 Ekim saat 10.00'da satışa sunulacak.
Bilet Fiyatları;
Loca 162 : 4.000TL
VIP 100 : 2.350TL
VIP 101 – 126 : 1.950TL