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Beşiktaş Vagner Love ile sözleşme feshi konusunda anlaştı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.01.2019 17:57 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta flaş bir Vagner Love gelişmesi yaşandı. Son dakika haberine göre; Beşiktaş ile Vagner Love, fesih için anlaşma sağladı. Brezilyalı golcü Türkiye'de bir takıma transfer olmayacak.

Beşiktaş Vagner Love ile sözleşme feshi konusunda anlaştı!

Beşiktaş, sözleşmesinin feshetmek için uzun uğraşlar verdiği Vagner Love ile anlaşmaya vardı.

A Spor'un haberine göre, Vagner Love, geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş ile fesih anlaşmasına varamamış ve siyah-beyazlıları FIFA'ya gitmekle tehdit etmiş, bu gelişmeler üzerine Fikret Orman, "FIFA İsviçre'de, buyursun gitsin" demişti.

Beşiktaş yönetimi ve Vagner Love, gelişmelerin ardından yeniden masaya oturdu ve fesih görüşmelerine başladı. Toplantı olumlu sonuçlanırken, siyah-beyazlı yönetim tarafından yazılan bir madde dikket çekti.

Buna göre Vagner Love, fesih sözleşmesi gereğince "Türkiye'de başka bir takımda forma giyemeyecek."

Brezilya'dan Corinthias ekibinin ilgili olduğu belirtilen golcü ismin, maddi anlamda uzlaşamadığı ve bu sebeple transferden vazgeçtiği belirtilirken, Uruguay ve Katar'dan da bazı kulüplerin ilgisi olduğu aktarıldı.

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Beşiktaş vagner love

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