SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Valentin Rosier ile anlaştı iddiası (Valentin Rosier kimdir?)

Beşiktaş Valentin Rosier ile anlaştı iddiası (Valentin Rosier kimdir?)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.09.2020 14:33 | Son Güncelleme

Sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ün eski takımı Fenerbahçe'ye dönmesinin ardından sağ bek transferi için çalışmalarını sıklaştıran Beşiktaş, aradığı ismi Portekiz'de buldu. Kartal, Sporting Lizbon ile Valentin Rosier'in 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşma sağladı. 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde son detayların konuşulduğu öğrenildi. Kartal, Rosier'ı 1 milyon Euro maaşla imzaya ikna etmeyi başardı.

Beşiktaş Valentin Rosier ile anlaştı iddiası (Valentin Rosier kimdir?)

Beşiktaş uzun süredir uğraştığı sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlı takım, Sporting Lizbon'da forma giyen sağ bek Valentin Rosier'ı 1 yıllığına kiraladı.

MALİYETİ NE KADAR?

Kiralama bedeli ile birlikte oyuncunun toplam ücreti toplam 1 milyon Euro olacak. Oyuncu hafta sonuna kadar Türkiye'ye gelecek.

VALETİN ROSİER KİMDİR?

Valentin Rosier, 19 Ağustos 1996 yılında Fransa'da doğdu. Sağ bek pozisyonunda görev alan futbolcu 1.74 boyunda. 24 yaşındaki oyuncu kariyerinde Rodez AF, Dijon ve Sporting Lizbon takımlarının formasını giydi. Tecrübeli isim 2019 yılında 5 milyon Euro karşılığında Sporting Lizbon'a transfer oldu. Kariyerinde 77 maça çıkan ve 7 asist kaydeden Rosier'in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Fransa U21 Milli Takımı'nın formasını 2 kez terleten Valentin Rosier'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

(AJANSSPOR)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Beşiktaş'ta Gökhan Töre için yeni kararBeşiktaş'ta Gökhan Töre için yeni karar
Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Yılın transferi! Talisca geri dönüyor!
Yılın transferi! Talisca geri dönüyor!
Marcao'nun transfer parası F.Bahçe'den
Marcao'nun transfer parası F.Bahçe'den
Yılın bombası! Taraftar çıldırdı!
Yılın bombası! Taraftar çıldırdı!
Rangers-Galatasaray maçı şifresiz kanalda!
Rangers-Galatasaray maçı şifresiz kanalda!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Dev maçı Beşiktaş kazandı
Dev maçı Beşiktaş kazandı
Beşiktaş'ta yeniler şov yaptı!
Beşiktaş'ta yeniler şov yaptı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş Valentin Rosier ile anlaştı iddiası (Valentin Rosier kimdir?)
Beşiktaş'tan transfer sürprizi
Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın lisansı çıkarıldı
Beşiktaş'ta Josef de Souza müjdesi
Beşiktaş'ta Gökhan Töre ilk 11'e geçiyor
Beşiktaş'ta Gökhan Töre için yeni karar
Beşiktaş'ın ilgilendiği Bartosz Bereszynski kimdir? Bartosz Bereszynski kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
Beşiktaş'ta savunmaya yeni aday!
Serie B ekibi AC Monza, Kevin Prince Boateng ile sözleşme imzaladı
Kevin Prince Boateng 2. lige transfer oldu!
Beşiktaş 1994-1995'ten sonra bir ilki yaşadı
Beşiktaş'ta 1994-1995'ten sonra bir ilk
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.