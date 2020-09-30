Beşiktaş Valentin Rosier ile anlaştı iddiası (Valentin Rosier kimdir?)

Beşiktaş uzun süredir uğraştığı sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlı takım, Sporting Lizbon'da forma giyen sağ bek Valentin Rosier'ı 1 yıllığına kiraladı.
Kiralama bedeli ile birlikte oyuncunun toplam ücreti toplam 1 milyon Euro olacak. Oyuncu hafta sonuna kadar Türkiye'ye gelecek.
Valentin Rosier, 19 Ağustos 1996 yılında Fransa'da doğdu. Sağ bek pozisyonunda görev alan futbolcu 1.74 boyunda. 24 yaşındaki oyuncu kariyerinde Rodez AF, Dijon ve Sporting Lizbon takımlarının formasını giydi. Tecrübeli isim 2019 yılında 5 milyon Euro karşılığında Sporting Lizbon'a transfer oldu. Kariyerinde 77 maça çıkan ve 7 asist kaydeden Rosier'in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Fransa U21 Milli Takımı'nın formasını 2 kez terleten Valentin Rosier'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.
(AJANSSPOR)
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