Beşiktaş, Vardar ile işbirliği anlaşması imzaladı

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, genç oyuncuları kadrosuna katmak için Makedonya kulübü Vardar ile bir araya geldi.

Beşiktaş'ın baş scoutu Bayram Bilim, Üsküp'te Vardar kulübünün yetkilileriyle buluşurken genç ve gelecek vadeden futbolcular için Makedonya kulübüyle el sıkıştı.

GENÇ YETENEKLER BEŞİKTAŞ'A

Vardar akademisinden yetişecek birçok genç oyuncunun, gelecekte Beşiktaş forması giyebilmelerinin önü açıldı. Bu anlaşmada, Vardar'ın yetiştirici kulüp olarak Beşiktaş'a destek vermesi planlanıyor.

Ayrıca her iki kulüp, genç oyuncularının gelişmesi için fayda sağlayacak birçok etkinlik düzenleyecek. Özellikle Beşiktaş'ın, Vardar ile eğitim kampları edeceği ifade ediliyor.

Vardar, şu anda Makedonya 2. Ligi'nde mücadele ediyor. Bu yüzden, Siyah-Beyazlı takımın genç oyuncularını şimdiden Makedonya'ya göndermesi beklenmiyor. Ancak, Vardar'ın 1. Lig'e tekrar dönmesiyle Beşiktaş, futbolcularını Makedonya'ya gönderebilir.

Ayrıca Beşiktaş'ın, Vardar'ın Makedonya 1. Ligi'ne yükselmesinin ardından; Makedonya'dan getireceği oyunculara Türkiye'de şans vermesi bekleniyor.

Siyah-Beyazlıların, U17 kadrosunda bulunan ve son derece yetenekli olduğu konuşulan Makedon futbolcu Besar Gudjufi, Vardar akademisinden yetişen genç yeteneklerden birisi olarak göze çarpıyor.

Gudjufi, geçtiğimiz günlerde Makedonya ve Türkiye U19 takımları arasında oynanan hazırlık müsabakasında iyi bir performans sergiledi ve 1 gol kaydetti. (GOAL)

