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Georginio Wijnaldum'dan itiraf: PSG'de mutlu değilim

11.10.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG'nin yaz aylarında transfer ettiği Wijnaldum, son haftalarda forma şansı bulamamasına tepki gösterdi.

Georginio Wijnaldum'dan itiraf: PSG'de mutlu değilim

Yaz aylarında Liverpool'dan transfer edilen PSG'nin orta saha oyuncularından Georginio Wijnaldum, son dönemde forma şansı bulamamasından yakındı.

Oynamadığı için zorlandığını belirten Hollandalı oyuncu, "Şu anda PSG ile ilgili her şeyden memnun olduğumu söyleyemem. İşler istediğim gibi ilerlemiyor. Son yıllarda sürekli oynuyordum ve iyi durumdaydım, her şey harikaydı. Şimdi durum farklı, buna alışmalıyım. Kariyerimdeki yeni dönem konusunda çok heyecanlıydım ancak şimdilik böyle ilerlemesi zorlayıcı. Bu futbol, kabul etmek zorundayız. Ben bir savaşçıyım, pozitif kalacağım ve işleri rayına oturtacağım." ifadelerini kullandı.

Son 5 maçta sadece 1 kez ilk 11'de başlayan ve bu sezon 11 maçta süre alan Wijnaldum, 502 dakikada gol ya da asist katkısı yapamadı.

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