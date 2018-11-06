Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor da PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, siyah-beyazlıların, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanan karşılaşmadaki çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ye gönderildiği belirtildi.
Demir Grup Sivasspor'un ise Atiker Konyaspor mücadelesinde çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline sevk edildiği bildirildi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un yanı sıra Boluspor futbolcusu Yusuf Emre Gültekin'in de PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.
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