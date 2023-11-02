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Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Gökhan Gönül'den çarpıcı itiraflar!

02.11.2023 14:40 | Son Güncelleme:
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Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli sağ bek oyuncularından biri olan Gökhan Gönül, kariyerine dair özel açıklamalarda bulundu. Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe dönemine ait anılarını anlatan Gökhan Gönül, bugüne kadar bilinmeyen detayları anlattı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Gökhan Gönül'den çarpıcı itiraflar!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gökhan Gönül, futbolculuk dönemiyle ilgili Sports Digitale kanalına özel bir röportaj verdi. İşte Gökhan Gönül'ün açıklamaları...

"BU HALDE BEŞİKTAŞ MAÇINA ÇIKTIM"

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"Herkesin kafasında 'Devre arasında imza attı. Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda sattı, Beşiktaş'a gitti.' düşüncesi vardı. Şubat ayının sonlarında Beşiktaş maçı oynayacağız Kadıköy'de... Kaburgam kırıktı, oynayabilmek için tedavi olmam gerekiyordu. Bu halde Beşiktaş maçına çıktım. Takımı satmışım ya, Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemiyorum ya! Evin oğlusun, elin oğlu olmuşsun. İnsanlar niye senin arkanda dursunlar. Daha sonra bazı art niyetli insanlar tarafından beni kötüleme süreci başladı."

"PARA ATMA MEVZUSUNU KİMİN YAPTIĞINI BİLİYORUM"

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"Giderken böyle şeylerle karşılaşacağımı Şenol Güneş bni oynatmamayı düşünüyordu. Hocam ben ne olursa olsun oynayacağım. Gökhan buraya gelmedi, kaçtı' dedirtmem dedim. Çıktım oynadım, belki sahanın en iyisi olmuştum. Para atma mevzusunu kimin yaptığını biliyorum. O 6-7 kişilik gruba paraları kimin verdiğini de. Bu kişiyle, ayrılık sürecimden sonra bir kaç kere de oturup yemekte yemiştim bilmeden."

" AYRILIK İHTİMALİ DOĞMAYA BAŞLADIĞINDA KAÇTI"

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"Uykusuz kaldığım çok dönem oldu. Gözyaşı döktüğüm çok zaman oldu. Eşim transfer sürecinde Amerika'daydı. Ayrılık ihtimali doğmaya başladığında kaçtı, gitti resmen Amerika'ya. Hiç ayrılmamı istemiyordu Fenerbahçe'den. Çok da iyi Fenerbahçeliydi. Küçük oğlum haftanın 5 günü tenise gidiyor. Büyük oğlum yüzmeye, futbola gidiyor. İkisinin de özünde Fenerbahçelilik, futbol acayip var."

KARTAL DÖVMESİ

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"Oftaş'ta, Hacettepe'de kanat oyuncusuydum. Dövme yaptırmak istiyorum. Ne yapabilirim diye düşündüm. Kaval kemiğim kartalın kanatlarını açıp avına saldırdığı bi şey var. Herkes bana 'Uçuyorsun, kaçıyorsun' diyor. Aklıma gelmiyor ki Beşiktaş, Galatasaray. Timsah yaptırsam 'Bursasporlusun' mu diyecekler? Ben hiç saklamadım ki. Binlerce antrenmana çıkıyorsun, her zaman vardı kaval kemiğimde."

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