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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Suarez savaşı!

07.04.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek sezon iddialı kadro kurmak isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İki ezeli rakibin Atletico Madrid forması giyen Uruguaylı golcü Luis Suarez'i istediği bildirildi. İşte detaylar...

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Suarez savaşı!
Luis Suarez

Luis Suarez

URU Uruguay
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş ile Fenerbahçe, 2022/2023 sezonu için çalışmalarına şimdiden başladı.Yeni sezon öncesi kadrolarını büyük ölçüde yenilemesi beklenen iki kulüp, istedikleri katkıyı alamadıkları hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı...

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

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Beşiktaş ve Fenerbahçe, sezon sonunda Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Luis Suarez için oyuncunun menajeriyle temasa geçti.Haberde Suarez'in sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılmasının beklendiği ve Türkiye'nin Uruguaylı yıldız için bir opsiyon olabileceği kaydedildi.

İSPANYOLLAR ÇOK CİDDİ

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İspanya kaynaklarında yer alan haberlerde ise Suarez'in Türkiye'ye gitmesine yüksek ihtimal veriliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Atlético Madrid
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