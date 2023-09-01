Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'de kuralar çekildi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe'nin 1, Beşiktaş'ın 3. torbadan katıldığı turnuvada tüm detaylar açıklandı.

BEŞİKTAŞ'IN GRUBU

-Club Brugge

-Bodo/Glimt

-Beşiktaş

-Lugano

FENERBAHÇE'NİN GRUBU

-Fenerbahçe

-Ludogorets

-Spartak Trnava

-Nordsjaelland

ÖN ELEMELERDE EN ÇOK GALİP GELEN ÜLKE OLDUK

Avrupa kupalarının elemelerinde bu yıl oynadığımız 24 maçta 20 galibiyet alarak zirvede yer aldık.

UEFA KONFERANS LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Sevilla'nın müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 22 Mayıs 2024'te İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin ile aynı adı taşıyan statta oynanacak.

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi'nde grup maçlarının tarihleri şöyle:

1. Maç günü: 21 Eylül 2023

2. Maç günü: 5 Ekim 2023

3. Maç günü: 26 Ekim 2023

4. Maç günü: 9 Kasım 2023

5. Maç günü: 30 Kasım 2023

6. Maç günü: 14 Aralık 2023

