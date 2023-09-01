SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Konferans Ligi
  4. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

01.09.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üçüncüsü düzenlenecek UEFA Avrupa Konferans Ligi'de kuralar çekildi ve gruplar belli oldu. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin karşılaşacağı takımlar netleşti. İşte detaylar...

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'de kuralar çekildi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe'nin 1, Beşiktaş'ın 3. torbadan katıldığı turnuvada tüm detaylar açıklandı.

BEŞİKTAŞ'IN GRUBU

-Club Brugge
-Bodo/Glimt
-Beşiktaş
-Lugano

FENERBAHÇE'NİN GRUBU

-Fenerbahçe
-Ludogorets
-Spartak Trnava
-Nordsjaelland

ÖN ELEMELERDE EN ÇOK GALİP GELEN ÜLKE OLDUK

Screenshot_1

Avrupa kupalarının elemelerinde bu yıl oynadığımız 24 maçta 20 galibiyet alarak zirvede yer aldık.

UEFA KONFERANS LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

01h6v3ekhzvb8jzy054m

Grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Sevilla'nın müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 22 Mayıs 2024'te İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin ile aynı adı taşıyan statta oynanacak.

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?

fd8e8e1d-mnmtvrkgycm2yc182iiekt

UEFA Konferans Ligi'nde grup maçlarının tarihleri şöyle:

1. Maç günü: 21 Eylül 2023
2. Maç günü: 5 Ekim 2023
3. Maç günü: 26 Ekim 2023
4. Maç günü: 9 Kasım 2023
5. Maç günü: 30 Kasım 2023
6. Maç günü: 14 Aralık 2023

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekildi! Ölüm grubu...UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekildi! Ölüm grubu...
Galatasaray, Tottenham'dan Hojbjerg'i bitirmek üzere!Galatasaray, Tottenham'dan Hojbjerg'i bitirmek üzere!
Aday kadro açıklandı! İlk kez çağrıldılar...Aday kadro açıklandı! İlk kez çağrıldılar...
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe uefa konferans ligi uefa konferans ligi grupları uefa konferans ligi kura çekimi uefa konferans ligi maç sonuçları uefa konferans ligi puan durumu uefa konferans ligi fenerbahçe rakipleri uefa konferans ligi eşleşmeleri UEFA s lig iyet kuralar çekildi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aylık kira bedeli 400 bin TL olan evi gezdirdi! Viral oldu

Aylık kira bedeli 400 bin TL olan evi gezdirdi! Viral oldu

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Dünyanın beklediği davada yeni karar

Dünyanın beklediği davada yeni karar

3 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı! Ailesi evdeydi ama..

3 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı! Ailesi evdeydi ama..

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.