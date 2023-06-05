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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

05.06.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 38. haftaya girilirken tablo netleşmeye başladı. Ligi ikinci ve üçüncü sırada tamamlamayı garantileyen Beşiktaş ve Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanırken temsilcilerimizin muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Süper Lig'de sezonun resmen tamamlanmasına sayılı günler kaldı. 38. haftaya girilirken 2022/2023 sezonu salı ve çarşamba günü oynanacak mücadelelerle sona erecek. Ligi lider olarak tamamlayarak şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray önümüzdeki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanırken, büyük kısmı netleşen sıralamanın ardından Avrupa'ya gidecek diğer takımlar da belli oldu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ'NE

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37 haftanın sonunda topladıkları 77 puanla ikinci ve üçüncü durumda olan Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanırken, temsilcilerimiz gruplara kalabilmek için iki ön eleme ve bir play-off turu oynayacak. Konferans Ligi'nde ilk maçlar 27 Temmuz tarihinde oynanacak.

İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri! İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri!

RAKİPLER BELLİ OLMAYA BAŞLADI

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Birçok ligde de sezonun tamamlanmasıyla temsilcilerimizin rakipleri netleşirken, ilk oynanacak ön eleme mücadelesinde muhtemel rakipler de belli oldu.

İŞTE BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Petrocub (Moldova)

B36 Torshavn (Faroe Adaları)

Ararat-Armenia (Ermenistan)

Vojvodina (Sırbistan)

Luzern (İsviçre)

Gzira United (Malta)

Levadia Tallinn (Estonya)

Vorskla Poltava (Ukrayna)

Bohemians (Çekya)

Aarhus (Danimarka)

Dinamo Minsk (Beyaz Rusya)

Connah's Quay (Galler)

Milsami Orhei (Moldova)

HB Torshavn (Faroe Adaları)

Europa FC (Cebelitarık)

Domzale (Slovenya)

Santa Coloma (Andorra)

Progres Niederkorn (Lüksemburg)

Beitar Jerusalem (İsrail)

Hammarby (İsveç)

Kalmar (İsveç)

Dinamo Batumi (Gürcistan)

Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Crusaders (İrlanda)

Kauno Zalgiris (Litvanya)

Pogon Szczecin (Polonya)

Zalaegerszeg (Macaristan)

Kecskemeti (Macaristan)

Debrecen (Macaristan)

Sepsi (Romanya)

Gabala (Azerbaycan)

Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

Sabah (Azerbaycan)

Ordabasy Shymkent (Kazakistan)

Aktobe (Kazakistan)

Celje (Slovenya)

Auda (Letonya)

Differdange 03 (Lüksemburg)

Torpedo Zhodino (Beyaz Rusya)


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