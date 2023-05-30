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Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu! Sürpriz takımlar...

30.05.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına çıkan Galatasaray, Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçtan 4-1'lik skorla galip ayrıldı ve sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Tarihindeki 23. şampiyonluğunu kutlayan sarı - kırmızılılar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan Avrupa'ya adım atacak. Aslan'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar, Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 4-1'lik skorla üstün tamamladı ve sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Aslan, bu zaferle birlikte tarihindeki 23. şampiyonluğuna ulaştı.

TARAFTARLAR GELECEK SEZONA GÖZÜNÜ DİKTİ

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Maç sonunda büyük bir sevinç yaşayan Galatasaray takımı, şampiyonluğu Ankara'da kutladı. Türkiye'nin dört bir yanında sokağa dökülen taraftarlar ise bir yandan gelecek sezon için araştırmalara başladı.

RAKİPLER BELLİ OLDU

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Bu şampiyonlukla birlikte yeni sezon için Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda boy gösterme hakkı kazanan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

TANIDIK İSİMLER

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Sarı - kırmızılıların karşılaşabileceği ekipler arasında Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta ve eski futbolcusu Albert Riera'nın ekibi Olimpija da yer alıyor.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri;

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

ASTANA (KAZAKİSTAN)

ASTANA (KAZAKİSTAN)

BATE BORISOV (BELARUS)

BATE BORISOV (BELARUS)

BK HACKEN (İSVEÇ)

BK HACKEN (İSVEÇ)

FARUL CONSTANTA (ROMANYA)

FARUL CONSTANTA (ROMANYA)

FC SHERIFF (MOLDOVA)

FC SHERIFF (MOLDOVA)
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