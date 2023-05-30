Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu! Sürpriz takımlar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar, Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 4-1'lik skorla üstün tamamladı ve sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Aslan, bu zaferle birlikte tarihindeki 23. şampiyonluğuna ulaştı.

TARAFTARLAR GELECEK SEZONA GÖZÜNÜ DİKTİ

Maç sonunda büyük bir sevinç yaşayan Galatasaray takımı, şampiyonluğu Ankara'da kutladı. Türkiye'nin dört bir yanında sokağa dökülen taraftarlar ise bir yandan gelecek sezon için araştırmalara başladı.

RAKİPLER BELLİ OLDU

Bu şampiyonlukla birlikte yeni sezon için Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda boy gösterme hakkı kazanan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

TANIDIK İSİMLER

Sarı - kırmızılıların karşılaşabileceği ekipler arasında Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta ve eski futbolcusu Albert Riera'nın ekibi Olimpija da yer alıyor.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri;