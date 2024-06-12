Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer çalışmalarına çok hızlı başladı! Mert Hakan Yandaş ve Gedson Fernandes masada...

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer hamleleri geliyor. Mert Hakan Yandaş ve Gedson Fernandes hakkında çıkan haberler sosyal medyada gündeme oturdu.

FENERBAHÇE ANLAŞMA SAĞLADI

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

GEDSON FERNANDES SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ta kötü geçen sezonda Semih Kılıçsoy ile birlikte parlayan Gedson Fernandes'e Zenit talip oldu. Rus ekibi 25 milyon euro bandında bir teklif yapmaya hazırlanırken, Portekizli oyuncunun gitmeye sıcak baktığı ve Zenit'e olumlu mesaj verdiği öğrenildi.





