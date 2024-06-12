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Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer çalışmalarına çok hızlı başladı! Mert Hakan Yandaş ve Gedson Fernandes masada...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.06.2024 07:47
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Süper Lig'de transfer ateşi yandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer hamlelerine erken başlarken, Mert Hakan Yandaş ve Gedson Fernandes konusunda sıcak gelişmeler yaşandı. Kontratı sona eren Mert Hakan Yandaş'ın imzayı attığı öğrenilirken, Gedson Fernandes'in ise anlaşma aşamasında olduğu aktarıldı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer çalışmalarına çok hızlı başladı! Mert Hakan Yandaş ve Gedson Fernandes masada...
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer hamleleri geliyor. Mert Hakan Yandaş ve Gedson Fernandes hakkında çıkan haberler sosyal medyada gündeme oturdu.

FENERBAHÇE ANLAŞMA SAĞLADI

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Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

GEDSON FERNANDES SÜRPRİZİ

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Beşiktaş'ta kötü geçen sezonda Semih Kılıçsoy ile birlikte parlayan Gedson Fernandes'e Zenit talip oldu. Rus ekibi 25 milyon euro bandında bir teklif yapmaya hazırlanırken, Portekizli oyuncunun gitmeye sıcak baktığı ve Zenit'e olumlu mesaj verdiği öğrenildi.

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