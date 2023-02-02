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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde çok ama çok büyük oynuyor! Dünya yıldızı futbolcu Hakim Ziyech'in menajeri ile görüşme gerçekleşti!

02.02.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG'nin Hakim Ziyech transferi, Chelsea'nin belgeleri zamanında göndermemesi nedeniyle iptal olmuştu. Chelsea, gerekli belgeleri tam 3 kez yanlış gönderdi ve transfer suya düştü. 29 yaşındaki dünya yıldızı oyuncu hal böyle olunca şu an için adeta boşta kaldı. Chelsea'de forma giymek istemediğini defalarca söyleyen Faslı yıldızın adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde çok ama çok büyük oynuyor! Dünya yıldızı futbolcu Hakim Ziyech'in menajeri ile görüşme gerçekleşti!
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
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Dünya futbolunda ender rastlanacak bir olay gerçekleşmişti. Paris Saint-Germain yönetimi, Chelsea ile Hakim Ziyech'in transferi konusunda anlaşmaya varmıştı. Fakat Chelsea yönetiminin evrakları 3 kere üst üste yanlış yollaması nedeniyle transfer askıya alındı.

TRANSFER İPTAL OLDU

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Chelsea yönetimi, bir yandan Enzo Fernandez transferini yetiştirmeyle uğraşırken Hakim Ziyech transferini karıştırdı. PSG cephesi, evrakların tamamlanmasını için Chelsea'ye baskı yaptı. Chelsea ise arka arkaya 3 kez yanlış evrak gönderdi. Fransa Futbol Federasyonuna başvuran PSG yönetimi olumsuz cevap alınca transfer suya düştü.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DEVREDE

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Ajax'tan Chelsea'ye 40 milyon avro karşılığında transfer olan yıldız oyuncu adım adım Türkiye'ye geliyor. Avrupa'da transfer olacağı kulüp kalmamasından dolayı ibre Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye dönmüş durumda.

ROMAIN SAISS’İN ZIYECH PAYLAŞIMI TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

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Beşiktaş'ın yıldızı Saiss'in Fas Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan Ziyech ile ilgili yaptığı paylaşım siyah-beyazlı taraftarları bir hayli heyecanlandırmıştı. Kanat transferi için düğmeye basan Beşiktaş yönetimi, Ziyech'in menajeri ile resmi görüşme gerçekleştirdi. Taraftarlar bu transfer için ''gelirse ligin kaderi değişir'' şeklinde yorumlarda bulundu.

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