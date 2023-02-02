Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde çok ama çok büyük oynuyor! Dünya yıldızı futbolcu Hakim Ziyech'in menajeri ile görüşme gerçekleşti!

Dünya futbolunda ender rastlanacak bir olay gerçekleşmişti. Paris Saint-Germain yönetimi, Chelsea ile Hakim Ziyech'in transferi konusunda anlaşmaya varmıştı. Fakat Chelsea yönetiminin evrakları 3 kere üst üste yanlış yollaması nedeniyle transfer askıya alındı.

TRANSFER İPTAL OLDU

Chelsea yönetimi, bir yandan Enzo Fernandez transferini yetiştirmeyle uğraşırken Hakim Ziyech transferini karıştırdı. PSG cephesi, evrakların tamamlanmasını için Chelsea'ye baskı yaptı. Chelsea ise arka arkaya 3 kez yanlış evrak gönderdi. Fransa Futbol Federasyonuna başvuran PSG yönetimi olumsuz cevap alınca transfer suya düştü.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DEVREDE

Ajax'tan Chelsea'ye 40 milyon avro karşılığında transfer olan yıldız oyuncu adım adım Türkiye'ye geliyor. Avrupa'da transfer olacağı kulüp kalmamasından dolayı ibre Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye dönmüş durumda.

ROMAIN SAISS’İN ZIYECH PAYLAŞIMI TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Beşiktaş'ın yıldızı Saiss'in Fas Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan Ziyech ile ilgili yaptığı paylaşım siyah-beyazlı taraftarları bir hayli heyecanlandırmıştı. Kanat transferi için düğmeye basan Beşiktaş yönetimi, Ziyech'in menajeri ile resmi görüşme gerçekleştirdi. Taraftarlar bu transfer için ''gelirse ligin kaderi değişir'' şeklinde yorumlarda bulundu.

