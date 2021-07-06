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Beşiktaş ve Galatasaray'dan transfer açıklaması

06.07.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, sözleşmesi biten 4 oyuncuyla yeni kontrat imzalandığını duyurdu. Aynı dakikalarda Galatasaray'da Arda Turan ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan transfer açıklaması

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ BU VİDEO İLE DUYURDU

İŞTE İMZA FOTOĞRAFLARI

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Necip Uysal: Ben hep buradayım, Beşiktaş ailedir.

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Atiba: Yılların önemi yok. Ne zaman ihtiyacınız olursa ben buradayım.

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GALATASARAY DA DUYURDU

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Galatasaray, Arda Turan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Arda Turan, "Bizim için burada imzalar önemli değil. Hayatımız boyunca Galatasaray’a hizmet etmek için buradayız. Çok mutluyum. Galatasaray’da olduğum her anın keyfini, mutluluğunu çıkartıp başarılar, kupalar kazanmak istiyorum. Açıkçası geçen seneden sonra iyi dersler çıkarttığımızı düşünüyorum. Şampiyonluğu son anda kaybettik ama Galatasaray mücadelesini, vazgeçmemeyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu sene baştan daha sıkı tutup işleri, daha başarılı olacağımıza inanıyorum sonuna kadar." dedi.

BU VİDEO İLE AÇIKLADILAR


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