Beşiktaş ve Galatasaray'dan transfer açıklaması

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Biz hep buradayız. ????????????????#BeşiktaşAiledir— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 6, 2021
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Necip Uysal: Ben hep buradayım, Beşiktaş ailedir.
Atiba: Yılların önemi yok. Ne zaman ihtiyacınız olursa ben buradayım.
Galatasaray, Arda Turan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Arda Turan, "Bizim için burada imzalar önemli değil. Hayatımız boyunca Galatasaray’a hizmet etmek için buradayız. Çok mutluyum. Galatasaray’da olduğum her anın keyfini, mutluluğunu çıkartıp başarılar, kupalar kazanmak istiyorum. Açıkçası geçen seneden sonra iyi dersler çıkarttığımızı düşünüyorum. Şampiyonluğu son anda kaybettik ama Galatasaray mücadelesini, vazgeçmemeyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu sene baştan daha sıkı tutup işleri, daha başarılı olacağımıza inanıyorum sonuna kadar." dedi.
Arda Turan: "Hayatımız boyunca Galatasaray'a hizmet etmek için buradayız" pic.twitter.com/wyLb0Mr2D4— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 6, 2021
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