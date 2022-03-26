Beşiktaş ve Trabzonspor, Adana Demirspor'un yıldızı için yarışta!

Son dakika: Beşiktaş'ta Önder Karaveli'ye altyapı koordinatörlüğü görevi verilmesiyle birlikte yeni teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzalandı. Bu gelişmelerin ardından transfer çalışmalarını da sürdüren siyah - beyazlılar, bir dönem Trabzonspor'un da çok istediği futbolcuyu radarına aldı. İşte haberin detayları...
Beşiktaş'ın savunma merkezi için gündemine aldığı yeni isim Adana Demirspor'dan Samet Akaydın oldu. Siyah-beyazlılar Samet için girişimlere başladı.
Beşiktaş, Adana Demirspor'a Samet Akaydın için transfer teklifi yaptı. Samet için kulübünün 3 milyon Euro istediği ve pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.
Trabzonspor, devre arasında Samet Akaydın'ı transfer etmek istemiş ancak Adana Demirspor'un talep ettiği bonservis için anlaşma sağlanamamıştı.
Siyah-beyazlılar, takas artı para seçeneğini de masaya koyarken önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Beşiktaş, Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor 6 milyon Euro isteyince geri adım atmıştı.
(Fotomaç)
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