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Beşiktaş ve Trabzonspor, Adana Demirspor'un yıldızı için yarışta!

26.03.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu sezon mücadele ettiği üç kulvarda da taraftarlarının beklentisinin altında kalan Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine 46 yaşındaki Valerien Ismael getirilmişti. Bu hamlenin ardından transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam eden siyah - beyazlılar, Trabzonspor'un da çok istediği futbolcu için harekete geçti.

Beşiktaş ve Trabzonspor, Adana Demirspor'un yıldızı için yarışta!

Son dakika: Beşiktaş'ta Önder Karaveli'ye altyapı koordinatörlüğü görevi verilmesiyle birlikte yeni teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzalandı. Bu gelişmelerin ardından transfer çalışmalarını da sürdüren siyah - beyazlılar, bir dönem Trabzonspor'un da çok istediği futbolcuyu radarına aldı. İşte haberin detayları...

SAMET AKAYDIN GÜNDEMDE

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Beşiktaş'ın savunma merkezi için gündemine aldığı yeni isim Adana Demirspor'dan Samet Akaydın oldu. Siyah-beyazlılar Samet için girişimlere başladı.

3 MİLYON EURO

Beşiktaş, Adana Demirspor'a Samet Akaydın için transfer teklifi yaptı. Samet için kulübünün 3 milyon Euro istediği ve pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.

TRABZONSPOR ÇOK İSTEMİŞTİ

Trabzonspor, devre arasında Samet Akaydın'ı transfer etmek istemiş ancak Adana Demirspor'un talep ettiği bonservis için anlaşma sağlanamamıştı.

ABDÜLKERİM DE LİSTEDEYDİ

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Siyah-beyazlılar, takas artı para seçeneğini de masaya koyarken önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Beşiktaş, Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor 6 milyon Euro isteyince geri adım atmıştı.

(Fotomaç)

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