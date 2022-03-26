Beşiktaş ve Trabzonspor, Adana Demirspor'un yıldızı için yarışta!

Son dakika: Beşiktaş'ta Önder Karaveli'ye altyapı koordinatörlüğü görevi verilmesiyle birlikte yeni teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzalandı. Bu gelişmelerin ardından transfer çalışmalarını da sürdüren siyah - beyazlılar, bir dönem Trabzonspor'un da çok istediği futbolcuyu radarına aldı. İşte haberin detayları...

SAMET AKAYDIN GÜNDEMDE

Beşiktaş'ın savunma merkezi için gündemine aldığı yeni isim Adana Demirspor'dan Samet Akaydın oldu. Siyah-beyazlılar Samet için girişimlere başladı.

3 MİLYON EURO

Beşiktaş, Adana Demirspor'a Samet Akaydın için transfer teklifi yaptı. Samet için kulübünün 3 milyon Euro istediği ve pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.

TRABZONSPOR ÇOK İSTEMİŞTİ

Trabzonspor, devre arasında Samet Akaydın'ı transfer etmek istemiş ancak Adana Demirspor'un talep ettiği bonservis için anlaşma sağlanamamıştı.

ABDÜLKERİM DE LİSTEDEYDİ

Siyah-beyazlılar, takas artı para seçeneğini de masaya koyarken önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Beşiktaş, Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor 6 milyon Euro isteyince geri adım atmıştı.

(Fotomaç)

